Убитой в США украинке посвятили клип: в видео ее "спас" известный рэпер

Американский исполнитель DaBaby почтил память Ирины песней и клипом

Американский рэпер DaBaby посвятил свой новый трек и клип украинке Ирине Заруцкой, ставшей жертвой убийства 22 августа 2025 года.

В видео, опубликованном на YouTube, на песню Save Me ("Спаси меня") воспроизведены трагические события в общественном транспорте США, где была убита беженка из Украины. В описании к ролику указано: "Посвящение Ирине Заруцкой".

Завершение клипа имеет альтернативный финал: когда актер, играющий убийцу Декарлоса Брауна-младшего, поднимает нож, певец останавливает его руку и спасает девушку — в отличие от того, что произошло в реальности. Видео завершается скриншотом страницы с реквизитами для помощи родным погибшей Ирины.

Фото из клипа DaBaby — SAVE ME Фото из клипа DaBaby — SAVE ME

Скриншот страницы с реквизитами для помощи родным погибшей Ирины Заруцкой

Что известно об убийстве Ирины Заруцкой

22 августа 2025 на станции легкорельсового транспорта в Шарлотте, Северная Каролина, произошло трагическое убийство украинской беженки Ирины Заруцкой. Женщину смертельно ранил ножом темнокожий американец Декарлос Браун-младший. Злоумышленника задержали сразу после выхода из поезда и предъявили ему обвинение в убийстве первой степени. Событие вызвало широкий резонанс, после чего президент США Дональд Трамп обвинил во всем политику демократов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что убийство Ирины Заруцкой получило широкий резонанс. Оно привлекло внимание даже традиционных критиков Украины вроде Илона Маска и Дональда Трампа-младшего. Известно, что Ирину похоронят в США.