Київ є не лише в Україні? На якому ще континенті можна зустріти українську столицю

У холодних водах Антарктиди, серед льодових просторів та дикої природи, знаходиться географічний об'єкт, який носить ім'я української столиці. Мова йде за півострів Київ.

"Телеграф" розповість, що про нього відомо. Варто зазначити, що цей унікальний географічний об'єкт простягається на 35 кілометрів у північно-західному напрямку від західного узбережжя Землі Ґреяма.

Він розташований в одному з найвіддаленіших куточків нашої планети, півострів Київ омивається водами двох мальовничих заток: Фландрійської на північному сході та затоки Біскочі на південному заході.

Географічні особливості

Півострів має характерну овальну форму і майже повністю покритий товстим шаром льоду. Він розміщується окремо від архіпелагу Вільгельма, на північний захід від відомого каналу Лемера та протоки Пенола. Ця протока отримала свою назву на честь риболовецької шхуни "Пенола", яка використовувалася британськими дослідниками під керівництвом Джона Раймілла для вивчення цього регіону.

Півострів Київ

Найвіддаленішою точкою півострова є мис Ренар, від якого на південний захід простягається Земля Ґреяма, а на північний схід — Узбережжя Данко.

Українське коріння назви

Назва була обрана не випадково — вона пов'язана з присутністю України в Антарктиці через наукову станцію "Академік Вернадський", розташовану на сусідньому острові Галіндез. Це підкреслює внесок українських полярників у дослідження Антарктиди.

Цікавим фактом є те, що з вересня 2020 року Науковий комітет з антарктичних досліджень (SCAR) офіційно затвердив українське написання назви — "Kyiv Peninsula". Водночас попередня англійська версія "Kiev Peninsula" також залишається дійсною.

Відкриття півострова

Шлях до відкриття півострова був тривалим і складним. До середини 1930-х років ця територія вважалася окремим островом. Переломним моментом став 17 лютого 1936 року, коли британська експедиція під керівництвом дослідника Джона Раймілла під час вивчення Аргентинських островів та Землі Ґреяма зробила важливе географічне відкриття.

Півострів Київ

Дослідники встановили, що те, що раніше вважалося островом, насправді з'єднане з континентальною частиною Антарктиди сухопутним містком. Саме тоді ця територія офіційно отримала статус півострова.

Експедиція Раймілла створила детальні картографічні матеріали Аргентинських островів, включаючи точні карти Землі Ґреяма та острова Галіндез. Ці наукові розробки й досі використовуються сучасними дослідниками Антарктики.

