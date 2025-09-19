Киев не только в Украине? На каком еще континенте можно встретить украинскую столицу
В сентябре 2020 года официально утвердили украинское написание названия — Kyiv Peninsula
В холодных водах Антарктиды среди ледовых пространств и дикой природы находится географический объект, который носит имя украинской столицы. Речь идет за остров Киев.
" Телеграф " расскажет, что о нем известно. Стоит отметить, что этот уникальный географический объект простирается в 35 километрах в северо-западном направлении от западного побережья Земли Греяма.
Он расположен в одном из самых отдаленных уголков нашей планеты, остров Киев омывается водами двух живописных заливов: Фландрийского на северо-востоке и залива Бискочи на юго-западе.
Географические особенности
Полуостров имеет характерную овальную форму и почти полностью покрыт толстым слоем льда. Он располагается отдельно от архипелага Вильгельма, северо-западнее известного канала Лемера и пролива Пенола. Этот пролив получил свое название в честь рыболовной шхуны "Пенола", которая использовалась британскими исследователями под руководством Джона Раймилла для изучения этого региона.
Самой отдаленной точкой полуострова является мыс Ренар, от которого к юго-западу простирается Земля Греяма, а к северо-востоку — Побережье Данко.
Украинские корни названия
Название было выбрано не случайно — оно связано с присутствием Украины в Антарктике через научную станцию "Академик Вернадский", расположенную на соседнем острове Галиндез. Это подчеркивает вклад украинских полярников в исследование Антарктиды.
Интересным фактом является то, что с сентября 2020 года Научный комитет по антарктическим исследованиям (SCAR) официально утвердил украинское написание названия Kyiv Peninsula. В то же время, предыдущая английская версия "Kiev Peninsula" также остается действительной.
Открытие полуострова
Путь к открытию полуострова был длительным и сложным. До середины 30-х годов эта территория считалась отдельным островом. Переломным моментом стал 17 февраля 1936 года, когда британская экспедиция под руководством исследователя Джона Раймилла при изучении Аргентинских островов и Земли Греяма совершила важное географическое открытие.
Исследователи установили, что то, что раньше считалось островом, действительно соединено с континентальной частью Антарктиды сухопутным мостиком. В это время эта территория официально получила статус полуострова.
Экспедиция Раймилла создала подробные картографические материалы Аргентинских островов, включая точные карты Земли Греяма и острова Галиндез. Эти научные разработки до сих пор используются современными исследователями Антарктики.
