В часи СРСР відпочинок тут вважався люксом

Російська окупація знищила чимало українських санаторіїв, але на території анексованого Криму є кілька місць, які і досі працюють. До прикладу, легендарний "Судак".

"Телеграф" розповість, яка доля спіткала цей санаторій після окупації та що з ним сталось. Зауважимо, що туристично-оздоровчий комплекс (ТОК) знаходиться в однойменному місті Судак у Криму.

Кримська перлина "Судак"

Цей санаторій було засновано у 1948 році. Спочатку це був просто дім відпочинку, а згодом його перекваліфікували на лікувально-оздоровчий заклад. Майже з моменту відкриття "Судак" став дуже популярним в СРСР. Безкоштовні чи платні путівки сюди розлітались дуже швидко. Тому відпочинок у кримському "Судаку" вважався люксом.

Санаторій Судак

Територія санаторію займає приблизно 17-18 га, вона також є пам'яткою садово-паркової архітектури. Знаходиться "Судак" на березі Чорного моря, на західній частині Судацької долини, біля підніжжя пагорба з Генуезькою фортецею.

Що входило у санаторій:

Медичний центр з лікувально-оздоровчими та профілактичними процедурами.

Бювет з мінеральною водою "Феодосійська" — джерело сірководневої води.

Басейни з морською водою.

Пляж на узбережжі Чорного моря.

Дитячі кімнати, ігрові майданчики.

Заклади харчування: кафе, ресторани, включено 3-разове харчування ("шведський стіл").

Зони відпочинку: парк, алеї, гроти.

Санаторій "Судак"

Як годували у "Судаку" до окупації

Що сталось з санаторієм "Судак" зараз

Санаторій вже понад 10 років в окупації, але він працює. Відомо, що у 2025 ціна на добу становила від 3500 російських рублів (майже 1700 грн) за людину в стандартному двомісному номері. Окремо треба оплачувати оздоровчі процедури тощо. Харчування у вартість включено.

Однак російська окупація, яка характерна занепадом та розрухою для усього, нанесла чимало шкоди "Судаку". Тут йдеться не тільки про апарати чи медичні установки, які десятиліттями не змінювались, а й про досить глобальні речі.

Одна з кімнат у "Судаку"

Ставок на території санаторія "Судак"

Сучасні проблеми "Судаку":

Біда з водопостачанням. Адже на водогоні "Феодосія — Судак" часто стаються аварії, через що місто тривалий час сидить без води. При цьому "влада" постійно відтягує строки ремонтів.

Пляжі-болото. Велика кількість сміття постійно викидається на узбережжя Чорного моря, але його не вивозять вчасно. "Телеграф" вже розповідав, що були і випадки забруднення каналізаційними стоками.

Велика кількість сміття постійно викидається на узбережжя Чорного моря, але його не вивозять вчасно. вже розповідав, що були і випадки забруднення каналізаційними стоками. Мілітаризація. Ще у 1016 році планувалось передати санаторій під егіду Міноборони РФ. Наразі ж частину корпусів дійсно адаптували під потреби російської армії та адміністрації.

