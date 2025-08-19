Народити стане вигідніше? Яку нову підтримку батькам пропонує держава

Закон передбачає 6 основних пунктів

Верховна Рада України підтримала законопроєкт №13532, який суттєво змінює систему допомоги сім'ям у період вагітності матері та після народження дитини. "За" проголосували 290 народних депутатів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Дана ініціатива передбачає цілу низку нововведень, які мають на меті полегшити фінансове навантаження на молодих батьків.

50 000 грн — одноразова допомога при народженні дитини.

Якщо раніше виплата становила 41 280 грн і видавалася частинами, тепер батьки отримуватимуть усю суму одразу.

"Пакунок малюка" збережеться, але стане гнучкішим.

Його можна буде замовити вже з 36-го тижня вагітності, а не лише після пологів.

7 000 грн щомісяця — нова допологова допомога для жінок без страхового стажу.

Виплачуватиметься протягом вагітності.

7 000 грн щомісяця на догляд за дитиною до 1 року.

Допомога призначається мамі, татові чи навіть бабусі/дідусю, які залишаються вдома.

Програма "єЯсла":

компенсація витрат на дитсадок до 8 000 грн щомісяця , якщо батьки виходять на роботу після першого року життя дитини;

, якщо батьки виходять на роботу після першого року життя дитини; або держава сплачує ЄСВ за того з батьків, хто залишається вдома, аби зберігався страховий стаж.

5 000 грн — одноразова виплата для кожного першокласника.

"Пакунок школяра" допоможе придбати необхідні речі до школи.

Інфографіка законопроєкта №13532

