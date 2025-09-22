Навіть війна не завада: чому хасиди приїжджають до Умані вже протягом 200 років

Паломники-хасиди для цього мають важливу причину

Щороку на початку осені Умань перетворюється на один із духовних центрів світу. Сюди приїжджають десятки тисяч паломників-хасидів, попри війни та пандемії. Їхня мета — могила Рабі Нахмана з Брацлава, яка вже два століття залишається символом віри, пам’яті та духовного зцілення.

"Телеграф" розповість докладніше, чому хасиди обов’язково їдуть саме до Умані. Вони мають важливу причину.

Чому саме Умань

Рабі Нахман (1772–1810) незадовго до смерті заповів поховати його саме тут – поряд із жертвами Коліївщини. 1768 року в Умані сталася одна з найкривавіших трагедій XVIII століття: після падіння міста гайдамаки влаштували масову різанину, внаслідок якої загинуло до 20 тисяч євреїв. Мучеників ховали на старому єврейському цвинтарі, і саме там Рабі Нахман побажав здобути спокій.

Такий вибір був не випадковим. Для брацлавських хасидів це стало актом тикуна — духовного зцілення. Місце, де пролилася кров і панувала руйнація, мало перетворитися на центр молитви, пам’яті та внутрішнього оновлення.

Трагедія Коліївщини

Повстання гайдамаків, відоме як Коліївщина, почалося як протест проти шляхетського гніту та кріпосного права у Речі Посполитій. Проте разом із боротьбою проти польської влади воно супроводжувалося масовими вбивствами євреїв. Уманська різанина увійшла в історію як кульмінація цієї трагедії.

Сучасники описували жахи штурму: зруйновані синагоги, знущання зі святинь, тисячі вбитих жінок і дітей. Ці сторінки історії стали глибокою раною.

Рабі Нахман та його вчення

Рабі Нахман — одна з центральних постатей хасидизму. Він навчав шукати радість і надію навіть у найтемніші часи, а головним духовним методом вважав гітбодедут — особисту молитву наодинці з Богом. Його поховання в Умані стало не лише повагою до мучеників, а й символом втіхи, захисту та духовного відродження.

Паломництво як духовний акт

Вже два століття могила Рабі Нахмана приваблює віруючих з усього світу. Особливе значення має Рош ха-Шана — єврейський Новий рік, коли Умань перетворюється на центр всесвітнього паломництва. Хасиди вірять, що саме цими днями молитва біля могили дарує прощення, очищення та внутрішню силу.

Навіть пандемія COVID-19 та повномасштабна війна не зупинили потік паломників. Для них ця поїздка не просто традиція, а обов’язковий акт віри, який долає будь-які перепони.

Нагадаємо, 2024 року мережу підірвало відео, яке показало, як хасиди-паломники реагують на повітряну тривогу. Багато хто з них починає молитися прямо на вулиці.