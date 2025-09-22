Даже война не помеха: почему хасиды приезжают в Умань уже на протяжении 200 лет

У паломников-хасидов для этого есть важная причина

Каждый год в начале осени Умань превращается в один из духовных центров мира. Сюда приезжают десятки тысяч паломников-хасидов, несмотря на войны и пандемии. Их цель — могила Раби Нахмана из Брацлава, которая уже два столетия остается символом веры, памяти и духовного исцеления.

"Телеграф" расскажет подробнее, почему хасиды обязательно едут именно в Умань. Для этого у них есть важная причина.

Почему именно Умань

Раби Нахман (1772–1810) незадолго до смерти завещал похоронить его именно здесь — рядом с жертвами Колиивщины. В 1768 году в Умани произошла одна из самых кровавых трагедий XVIII века: после падения города гайдамаки устроили массовую резню, в результате которой погибло до 20 тысяч евреев. Мучеников хоронили на старом еврейском кладбище, и именно там Раби Нахман пожелал обрести покой.

Такой выбор был не случайным. Для брацлавских хасидов это стало актом тикуна — духовного исцеления. Место, где пролилась кровь и царило разрушение, должно было превратиться в центр молитвы, памяти и внутреннего обновления.

Трагедия Колиивщины

Восстание гайдамаков, известное как Колиивщина, началось как протест против шляхетского гнета и крепостного права в Речи Посполитой. Однако вместе с борьбой против польской власти оно сопровождалось массовыми убийствами евреев. Уманская резня вошла в историю как кульминация этой трагедии.

Современники описывали ужасы штурма: разрушенные синагоги, издевательства над святынями, тысячи убитых женщин и детей. Эти страницы истории стали глубокой раной.

Раби Нахман и его учение

Раби Нахман — одна из центральных фигур хасидизма. Он учил искать радость и надежду даже в самые темные времена, а главным духовным методом считал хитбодедут — личную молитву наедине с Богом. Его захоронение в Умани стало не только почтением к мученикам, но и символом утешения, защиты и духовного возрождения.

Паломничество как духовный акт

Уже два века могила Раби Нахмана притягивает верующих со всего мира. Особое значение имеет Рош ха-Шана — еврейский Новый год, когда Умань превращается в центр всемирного паломничества. Хасиды верят, что именно в эти дни молитва у могилы дарует прощение, очищение и внутреннюю силу.

Даже пандемия COVID-19 и полномасштабная война не остановили поток паломников. Для них эта поездка — не просто традиция, а обязательный акт веры, который преодолевает любые преграды.

