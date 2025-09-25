Всього одна маленька хитрість восени — і багатий врожай малини влітку вам забезпечений

Садівник має подбати про майбутній врожай ще задовго до настання літа

Малина — це не лише ароматна та смачна ягода, але й справжнє джерело вітамінів, мікроелементів та антиоксидантів. Але щоб у теплу пору року отримати багато великих і соковитих ягід, кущі потрібно правильно підготувати ще восени.

"Телеграф" розповість, як зробити це без зайвих зусиль. Слід зазначити, що осіння обрізка — головний секрет щедрого врожаю.

Починати її варто тоді, коли кущ уже скинув усе листя. Саме в цей період рослина переходить у стан спокою, і втручання не завдасть їй шкоди.

Головне завдання садівника — розчистити кущі малини від пагонів, які встигли вирости за літо, і залишити тільки ті, що принесуть найбільше користі наступного сезону.

Старі та засохлі стебла варто видалити повністю, адже вони не дадуть врожаю і лише забиратимуть поживні речовини. Молоді, але занадто густо зростаючі пагони також краще прорідити. Чим вільніше розташовані кущі, тим більше світла та повітря вони отримають, а це означає — рясніше цвітіння й більші ягоди.

Обрізання малини. Фото - сгенеровано ШІ.

Обрізка допоможе малині не лише омолодитися, але й зміцнити кореневу систему. Завдяки цьому наступного літа кущі дадуть потужні пагони з багатьма квітами, які згодом перетворяться на солодкі ягоди.

