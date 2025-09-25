Всего одна маленькая хитрость осенью – и богатый урожай малины летом вам обеспечен

Садовод должен позаботиться о предстоящем урожае еще задолго до наступления лета

Малина – это не только ароматная и вкусная ягода, но и настоящий источник витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. Но чтобы в теплое время года получить много крупных и сочных ягод, кусты нужно правильно подготовить еще осенью.

"Телеграф" расскажет, как сделать это без лишних усилий. Следует отметить, что осенняя обрезка – главный секрет щедрого урожая.

Начинать ее следует тогда, когда куст уже скинул все листья. Именно в этот период растение переходит в состояние покоя, и вмешательство не нанесет ему вреда.

Главная задача садовода — расчистить кусты малины от побегов, успевших вырасти за лето, и оставить только те, что принесут больше пользы следующему сезону.

Старые и засохшие стебли следует удалить полностью, ведь они не дадут урожая и будут только забирать питательные вещества. Молодые, но слишком густо растущие побеги также лучше проредить. Чем свободнее расположены кусты, тем больше света и воздуха они получат, а это значит – обильнее цветение и больше ягоды.

Обрезка малины. Фото – сгенерировано ИИ.

Обрезка поможет малине не только омолодиться, но и укрепить корневую систему. Благодаря этому следующим летом кусты дадут мощные побеги со многими цветами, которые впоследствии превратятся в сладкие ягоды.

