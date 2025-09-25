Весною зацвітуть першими: коли і як правильно садити тюльпани і нарциси восени

До сильних морозів потрібно встигнути висадити квіти на весну

Осінь — час не лише збирання врожаю, а й посадки цибулинних квітів на весну. Дуже важливо встигнути до холодів посадити в землю тюльпани, нарциси, гіацинти та інші цибулини. І тоді навесні вони першими потішать вас своїм цвітінням.

"Телеграф" розповість, коли і як правильно садити цибулинні квіти на зиму, щоб навесні насолоджуватися красивою клумбою.

Коли садити тюльпани, нарциси та гіацинти?

Цибулинні рослини можна висаджувати практично всю осінь, пише Express. Однак такі квіти, як нарциси, гіацинти та крокуси найкраще вносити в землю наприкінці вересня — на початку жовтня, коли ґрунт ще теплий. А ось тюльпанам підійде посадка ближче до кінця жовтня та початку листопада, вони більш холодостійкі.

Цибулини тюльпанів, крокусів, гіацинтів, нарцисів можна висаджувати як у горщики, так і у відкритий ґрунт. Якщо вам дозволяє ділянка, то краще посадити квіти прямо на клумбі, тоді навесні вони одразу підуть у ріст і порадують раннім цвітінням.

Експерти радять використовувати для посадки цибулинних квітів компост без торфу. Крім того, цибулини у ґрунті потрібно добре утрамбувати. А якщо посадити квіти шарами, то навесні вони здивують чергуванням цвітіння.

