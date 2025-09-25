Від Кривавого Поля до... Чому це село в Україні має російську назву

Це карпатське село було навіть резиденцією королів

На Закарпатті існує не лише Руська Мокра, а й село Руське Поле, розташоване у Тячівському районі. Населений пункт, розташований за 138 км на південний схід від Ужгорода, пережив навалу хана Батия і був резиденцією угорського короля.

Це село розкинулося в Мараморській улоговині на лівому березі річки Тереблі. "Телеграф" вирішив розповісти про багату історію Руського Поля, а також чому воно так називається.

Село зазнало нападу Батия

За археологічними даними, територія села, що займає площу 44 км², почала заселятися ще в період неоліту. Слов’янські племена побудували тут городище до приходу угорців.

У період Великої Моравії (IX-X століття) місцеві жителі були християнізовані візантійськими місіями та визнавали владу великоморавських князів — правителів Болгарського царства.

За переказами, перша відома назва населеного пункту – Криваве Поле. Воно нібито виникло через постійні битви між русинами та угорцями, що відбувалися на прилеглих полях.

Наприкінці IX століття на територію Руського Поля увійшли угорські племена, а в березні 1241 року війська хана Батия вторглися на територію Мараморощини, розгромивши угорське військо, і за місяць вщент спалили поселення, знищивши та полонивши багато мирних людей. Півтора року орда панувала на цих землях.

Руське поле було королівською резиденцією

За часів Іштвана Святого в Угорському королівстві було запроваджено систему комітатів. Територія села входила до Марамороського комітату, перша згадка про який з’явилася в 1303 році.

Про ті давні часи відомо небагато. У селі з’явилися угорські феодали, які займалися сільським господарством та продавали свої товари на ярмарку у Тячові. Доля селян була обтяжливою. На їхні плечі лягли панщина, дев’ятина і безліч інших тягарів.

Типова хата у с.Руське Поле 1917р.. Фото: "Замки та храми України"

В угорських літописах Руське Поле під назвою Úrmező (Барське Поле) згадується у 1397 та 1495 роках як королівська резиденція. Русини адаптували вимову назви на власний лад – Урмизьово.

Село Руське Поле у Закарпатській області, 1917р. Фото: "Замки та храми України"

Також згадувалися інші варіанти назв цього села. В угорських літописах: Urmezei, Vermeziv (Yiddish), Rusz-Polyana, Ruszko-Polyana; а в румунських документах: Ruspolyana, Polien Riskeve, Ruska Pole, Ruski Pole. Руським це поселення називали через те, що в ньому жили русини.

Типовий двір у с. Руське Поле, 1917р. Фото: "Замки та храми України"

З 1919 по 1939 село було під владою Чехословаччини, яка вела кампанію перейменування населених пунктів. Тоді угорське Úrmező офіційно почало писати Урмизьово, як його і називали місцеві жителі.

Місцеві жителі с.Руське Поле у 1917 році. Фото: "Замки та храми України"

1939 року в поселення повернулися угорські війська, а 1944 року зайшли солдати Червоної Армії. Тоді ж село змінило назву на Руське поле.

Маєтки в с.Руське Поле на початку ХХ століття. Фото: "Замки та храми України"

На території Руського Поля археологи знайшли Карпатські кургани ІХ ст. до н. е. — ІІІ ст. н. е., городище Капуна XI-IV ст. до н. е. (за іншими даними VI—IV ст. до н. е.), залишки поселень куштановицької культури VI—II ст. до н. е., різні старовинні золоті монети та 400-річний дуб.

