Гобіти та Гендальф у метро. Українці розвеселили мережу своїми нарядами в Києві (відео)

Учасники Hobbit Day наробили шуму у мережі

У мережі завірусилось кілька дотепних відео з коспленийми персонажами у метро Києва. Чимало українців розвеселили ельфи, воїни, які їхали на фестиваль Ukrainian Hobbit Day.

Відповідні відео поширюють київські пабліки. Зауважимо, що кожного року 22 вересня фанати всесвіту Дж. Р. Р. Толкіна, автора "Володаря персня", у всьому світі святкують День Гобіта.

В цей день в Києві проходив фестиваль Ukrainian Hobbit Day, який переносив українців у світ Середзем'я. Як зазначали організатори, усі учасники потраплять у Шир на святкування дня народження найвідоміших гобітів – Більбо та Фродо.

На відео потрапило чимало фанатів Толкіна, які вражали своїми костюмами. Так, у Гідропарку на зупинці метро бачили настільки велику кількість ельфів, гномів і гобіт, що складалось враження ніби там знімають кіно. Пересічні українці були просто у захваті.

На другому відео показали дівчину, яка була у кольчузі і їхала у метро. Вона мала досить автентичний вигляд, та ще й з величезним мечем у руках. Багатьом українцям дівчина нагадала головного героя з мультика "Як приборкати дракона".

У коментарях користувачі були в захваті від такої події та великої кількості косплейщиків у метро. Чимало українців писали, що бачили їх в живу і атмосфера вражаюча. Були і жарти про загублені вуха ельфів у вагонах метро.

