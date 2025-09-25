Розповзлася по небу: на Одещині помітили дивину з веселкою (відео)

Це рідкісне атмосферне явище, яке виникає за особливих погодних умов

На полях України помітили незвичне явище. Біла веселка зійшла в небі Одеської області.

Про це повідомили у місцевих телеграм-каналах. Чоловік показав відео.

На кадрах видно рідкісне атмосферне явище над осінніми полями Одещини. На фоні блакитного неба чітко проглядається широка біла смуга, що нагадує звичайну веселку, але позбавлена кольорів. Явище спостерігається над золотавими полями з сухою травою та невеликими чагарниками. Небо частково затягнуте легкими хмарами, що створює ідеальні умови для такого рідкісного оптичного ефекту.

Що це за явище

Біла веселка, або туманна веселка — це рідкісне атмосферне явище, яке виникає за особливих погодних умов. На відміну від звичайної кольорової веселки, що утворюється при проходженні сонячного світла через великі краплі дощу, біла веселка формується в тумані або серед дрібних крапель води в повітрі.

Через те, що краплі в тумані значно менші за розміром (менше 0,1 мм), світло розсіюється по-іншому. Різні кольори спектру змішуються, утворюючи білу або блідо-жовту смугу. Явище найчастіше спостерігається вранці або ввечері, коли сонце знаходиться низько над горизонтом, а в повітрі присутній легкий туман.

Туманні веселки зазвичай ширші та менш чіткі порівняно зі звичайними, але не менш вражаючі. Їх також називають "білими веселками" або "туманними дугами".​​​​​​​​​​​​​​​​

