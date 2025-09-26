Хоббиты и Гендальф в метро. Украинцы развеселили сеть своими нарядами в Киеве (видео)

Участники Hobbit Day наделали шума в сети

В сети завирусилось несколько смешных видео с коспленными персонажами в метро Киева. Многих украинцев развеселили эльфы, воины, которые ехали на фестиваль Ukrainian Hobbit Day.

Соответствующие видео распространяют киевские паблики. Заметим, что каждый год 22 сентября фанаты вселенной Дж. Р. Р. Толкина, автора "Властелина перстня", во всем мире празднуют День Хоббита.

В этот день в Киеве проходил фестиваль Ukrainian Hobbit Day, переносивший украинцев в мир Средиземья. Как отмечали организаторы, все участники попали в Шир на празднование дня рождения самых известных хоббитов – Бильбо и Фродо.

На видео попало немало фанатов Толкина, поражавших своими костюмами. Так, в Гидропарке на остановке метро видели настолько большое количество эльфов, гномов и хоббит, что создавалось впечатление, будто там снимают кино. Обычные украинцы были просто в восторге.

На втором видео показали девушку, которая была в кольчуге и ехала в метро. Она выглядела довольно аутентично, да еще и с огромным мечом в руках. Многим украинцам девушка напомнила главного героя из мультика "Как приручить дракона".

В комментариях пользователи были в восторге от такого события и большого количества косплейщиков в метро. Многие украинцы писали, что видели их в живую и атмосфера впечатляющая. Были и шутки об утерянных ушах эльфов в вагонах метро.

