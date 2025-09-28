Помер після падіння з коня: де зараз вдова депутата-"багача" Єремеєва і як вона виглядає
-
-
Ігор Єремеєв був одним із найбагатших людей часів Януковича
Український бізнесмен та один із найбагатших депутатів часів Януковича Ігор Єремеєв, який помер після падіння з коня у 2015 році, перебував у шлюбі та виховував двох дітей.
- Після смерті Ігоря Єремеєва його вдова Тетяна та двоє дітей так і не отримали доступу до спадку
- Колишні партнери бізнесмена створили траст та обмежили сім’ю роллю бенефіціарів
- Сім’я понад десять років намагається через суди повернути частку у групі "Континіум"
Вдову політика, якому було лише 47 років і який займав 68-е місце в рейтингу Forbes "100 найбагатших українців" зі статком близько 60 мільйонів доларів, звуть Тетяна і вона понад 10 років воює з колишніми партнерами Єремеєва за спадок.
Війна за спадок
Ігор Єремеєв був одним із засновників фінансово-промислової групи "Континіум", що володіє мережею АЗС WOG, молочним та девелоперським бізнесом. За законом, після його смерті його частка у бізнесі мала перейти до найближчих родичів — вдови та дітей. Проте, за словами Тетяни в інтерв'ю forbes у 2022 році, ні вона, ні її діти не отримали доступу до активів групи та не отримують від неї доходів.
Мій покійний чоловік Ігор Єремеєв був успішним бізнесменом і одним зі співвласників фінансово-промислової групи компаній "Континіум", яка координує велику кількість бізнес-проєктів як в Україні, так і за кордоном… За законом, діти мого чоловіка, його мама і я маємо право наслідування першої черги на його частку. Ігор не залишив після себе заповіту. Тому відповідно до норм чинного законодавства України, як я вже сказала, законними спадкоємцями стали ми з дітьми та мама мого покійного чоловіка
В інтерв’ю вона заявила, що зіткнулася з перешкодами з боку колишніх партнерів Ігоря, Степана Івахіва та Сергія Лагура, які нібито перешкоджали оформленню спадку та доступу до управління активами. Бізнесмени створили траст для спільного управління холдингом, де Тетяна Єремеєва з дітьми виступають лише у ролі бенефіціарів.
Родина Єремеєвих подала позови до судів України, намагаючись повернути контроль над бізнесом. Проте процес затягнувся на роки, і на 2023 рік, коли спадок бізнесмена становив майже $80 млн, залишався без остаточного рішення. У січні 2025 року стало відомо, що Івахів підозрюється у зловживанні правом у справі про спадок свого колишнього бізнес-партнера.
Де зараз Тетяна Єремеєва і діти
Тетяна Єремеєва за освітою лікар-офтальмолог. Жінка працює у мережі клінік "Центр хірургії ока професора Загурського" у Луцьку. Після смерті чоловіка Тетяна залишилася сама з двома дітьми – сином Романом (зараз йому 26 років) та дочкою Софією (14 років). Після повномасштабного вторгнення жінка продовжує жити та працювати в Україні, що підтверджують її пости та фото у соцмережах.
