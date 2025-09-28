Рус

Помер після падіння з коня: де зараз вдова депутата-"багача" Єремеєва і як вона виглядає

Тетяна Кармазіна
Тетяна Єремеєва залишилася одна із сином та донькою Новина оновлена 28 вересня 2025, 21:47
Тетяна Єремеєва залишилася одна із сином та донькою. Фото Колаж "Телеграфу"

Ігор Єремеєв був одним із найбагатших людей часів Януковича

Український бізнесмен та один із найбагатших депутатів часів Януковича Ігор Єремеєв, який помер після падіння з коня у 2015 році, перебував у шлюбі та виховував двох дітей.

Що потрібно знати:

  1. Після смерті Ігоря Єремеєва його вдова Тетяна та двоє дітей так і не отримали доступу до спадку
  2. Колишні партнери бізнесмена створили траст та обмежили сім’ю роллю бенефіціарів
  3. Сім’я понад десять років намагається через суди повернути частку у групі "Континіум"

Вдову політика, якому було лише 47 років і який займав 68-е місце в рейтингу Forbes "100 найбагатших українців" зі статком близько 60 мільйонів доларів, звуть Тетяна і вона понад 10 років воює з колишніми партнерами Єремеєва за спадок.

Ігор Єремеєв Тетяна Єремеєва
Ігор та Тетяна Єремеєви

Війна за спадок

Ігор Єремеєв був одним із засновників фінансово-промислової групи "Континіум", що володіє мережею АЗС WOG, молочним та девелоперським бізнесом. За законом, після його смерті його частка у бізнесі мала перейти до найближчих родичів — вдови та дітей. Проте, за словами Тетяни в інтерв'ю forbes у 2022 році, ні вона, ні її діти не отримали доступу до активів групи та не отримують від неї доходів.

Мій покійний чоловік Ігор Єремеєв був успішним бізнесменом і одним зі співвласників фінансово-промислової групи компаній "Континіум", яка координує велику кількість бізнес-проєктів як в Україні, так і за кордоном… За законом, діти мого чоловіка, його мама і я маємо право наслідування першої черги на його частку. Ігор не залишив після себе заповіту. Тому відповідно до норм чинного законодавства України, як я вже сказала, законними спадкоємцями стали ми з дітьми та мама мого покійного чоловіка

Тетяна Єремеєва

В інтерв’ю вона заявила, що зіткнулася з перешкодами з боку колишніх партнерів Ігоря, Степана Івахіва та Сергія Лагура, які нібито перешкоджали оформленню спадку та доступу до управління активами. Бізнесмени створили траст для спільного управління холдингом, де Тетяна Єремеєва з дітьми виступають лише у ролі бенефіціарів.

Степан Івахів Сергій Лагур
Степан Івахів та Сергій Лагур
Тетяна Єремеєва

Родина Єремеєвих подала позови до судів України, намагаючись повернути контроль над бізнесом. Проте процес затягнувся на роки, і на 2023 рік, коли спадок бізнесмена становив майже $80 млн, залишався без остаточного рішення. У січні 2025 року стало відомо, що Івахів підозрюється у зловживанні правом у справі про спадок свого колишнього бізнес-партнера.

Де зараз Тетяна Єремеєва і діти

Тетяна Єремеєва за освітою лікар-офтальмолог. Жінка працює у мережі клінік "Центр хірургії ока професора Загурського" у Луцьку. Після смерті чоловіка Тетяна залишилася сама з двома дітьми – сином Романом (зараз йому 26 років) та дочкою Софією (14 років). Після повномасштабного вторгнення жінка продовжує жити та працювати в Україні, що підтверджують її пости та фото у соцмережах.

Родина Ігоря Єремеєва
Сім’я Ігоря Єремеєва. Фото: zn.ua
Тетяна Єремеєва
Фото: facebook.com/tetana.eremeeva
Тетяна Єремеєва
Фото: facebook.com/tetana.eremeeva

#Діти #Спадщина #Ігор Єремєєв #Тетяна Єремеєва