Умер после падения с коня: где сейчас вдова депутата-"богача" Еремеева и как она выглядит

Игорь Еремеев был одним из богатейших людей времен Януковича

Украинский бизнесмен и один из самых богатых депутатов времен Януковича Игорь Еремеев, умерший после падения с лошади в 2015 году, находился в браке и воспитывал двоих детей.

Что нужно знать:

После смерти Игоря Еремеева его вдова Татьяна и двое детей так и не получили доступ к наследству Бывшие партнеры бизнесмена создали траст и ограничили семью ролью бенефициаров Семья больше десяти лет пытается через суды вернуть долю в группе "Континиум"

Вдову политика, которому было всего 47 лет и который занимал 68-е место в рейтинге Forbes "100 самых богатых украинцев" с состоянием около 60 миллиона долларов, зовут Татьяна и она более 10 лет воюет с бывшими партнерами Еремеева за наследство.

Игорь и Татьяна Еремеевы

Война за наследство

Игорь Еремеев был одним из основателей финансово-промышленной группы "Континиум", владеющей сетью АЗС WOG, молочным и девелоперским бизнесом. По закону, после его смерти его доля в бизнесе должна была перейти к ближайшим родственникам — вдове и детям. Однако, по словам Татьяны в интервью forbes в 2022 году, ни она, ни ее дети не получили доступа к активам группы и не получают от нее доходов.

Мой покойный муж Игорь Еремеев был успешным бизнесменом и одним из совладельцев финансово-промышленной группы компаний "Континиум", которая координирует большое количество бизнес-проектов как в Украине, так и за рубежом… По закону, дети моего супруга, его мама и я имеем право наследования первой очереди на его долю в активах этой группы. Игорь не оставил после себя завещания. Поэтому в соответствии с нормами действующего законодательства Украины, как я уже сказала, законными наследниками стали мы с детьми и мама моего покойного мужа Татьяна Еремеева

В интервью она заявила, что столкнулась с препятствиями со стороны бывших партнеров Игоря, Степана Ивахива и Сергея Лагура, которые якобы препятствовали оформлению наследства и доступа к управлению активами. Бизнесмены создали траст для совместного управления холдингом, где Татьяна Еремеева с детьми выступают лишь в роли бенефициаров.

Степан Ивахив и Сергей Лагур

Семья Еремеевых подала иски в суды Украины, пытаясь вернуть контроль над бизнесом. Однако процесс затянулся на годы, и на 2023 год, когда наследство бизнесмена составляло почти $80 млн, оставался без окончательного решения. В январе 2025 года стало известно, что Ивахив подозревается в злоупотреблении правом по делу о наследстве своего бывшего бизнес-партнера.

Где сейчас Татьяна Еремеева и дети

Татьяна Еремеева по образованию врач-офтальмолог. Женщина работает в сети клиник "Центр хирургии глаза профессора Загурского" в Луцке. После смерти мужа Татьяна осталась сама из двумя детьми — сыном Романом (сейчас ему 26 лет) и дочерью Софией (14 лет). После полномасштабного вторжения женщина продолжает жить и работать в Украине, что подтверждают ее посты и фото в соцсетях.

Семья Игоря Еремеева. Фото: zn.ua

