Ця будівля була справжньою окрасою міста, але не зберіглася до наших днів: який вигляд мав дім Зільбермана в Черкасах

Торговий дім Зільбермана називали "застиглою музикою в камені"

Не всі знають, що в Черкасах на розі вулиць Хрещатик і Байди Вишневецького колись височіла зовсім інша будівля — торговий дім Зільбермана. Сьогодні від нього не залишилося й сліду, і тільки старі фотографії нагадують про те, яким був центр міста.

Коли в Черкасах з’явився дім Зільбермана

Точні дати спорудження будівлі невідомі. Відомо лише, що вона існувала вже в 1870-х роках, а отже, швидше за все, була зведена на межі XIX–XX століть. Архітектор також лишається невідомим, хоча в місті не раз висловлювалося припущення про можливе авторство Владислава Городецького. Але серед імовірних творців згадують і архітектора Дітріха Тіссена, відомого за проєктами в Катеринославі (Дніпрі).

Торговий дім "Зільберман та сини" у Черкасах

Хто такий Абрам Зільберман

Будівля належала Абраму Григоровичу Зільберману — купцю першої гільдії з Санкт-Петербурга. Його компанія "А.Г. Зільберманъ і Сини" займалася продажем мануфактурних товарів, тканин, одягу, будівельних матеріалів і хутра. Подібні торгові доми існували також у Катеринославі та Харкові. На початку XX століття мережа вже включала крамниці, оптові склади та значний обсяг нерухомості. Після смерті Зільбермана в 1904 році бізнес продовжили спадкоємці, зберігши колишню назву фірми.

Дім Зільбермана у Дніпрі (тоді Катеринославі), 1910 рік

Архітектурні особливості

Дім Зільбермана стояв на розі сучасних вулиць Хрещатик і Байди Вишневецького — там, де пізніше з’явився магазин "Юний технік". Це був двоповерховий цегляний дім, виконаний у неоренесансному стилі з елементами бароко. Зовнішній кут будівлі підкреслював напівкруглий виступ із широким балконом та вишуканою металевою решіткою. Однією з відмінних рис будівлі був купол із "лускатим" дахом і слуховими вікнами. Сучасники називали торговий дім Зільбермана в Черкасах "застиглою музикою в камені".

Торговий дім Зільбермана на стару листівку

Іноді торговий дім Зільбермана помилково об’єднували із сусідньою будівлею братів Тіверовських. На перший погляд вони справді були схожі, але при уважному розгляді відмінності були очевидні: це були два різні доми, що стояли поруч.

Що трапилося з будинком Зільбермана у Черкасах

Улітку 1919 року Черкаси зазнали артилерійського обстрілу Добровольчої армії Денікіна. Один із снарядів влучив прямо в дім Зільбермана, і будівля спалахнула. Пожежа знищила її практично повністю. Від величної споруди залишилися руїни.

Що з’явилося на його місці

Руїни дому Зільбермана та сусіднього дому Тіверовських простояли ще кілька десятиліть. Лише в 1950-х роках на цьому місці звели новий житловий будинок, на першому поверсі якого відкрився магазин "Юний технік".

Житловий будинок на місці колишнього торгового будинку Зільбермана у Черкасах

Пізніше там розташовувався магазин "Sony" та італійська кондитерська.

