Будівлю намагалися зруйнувати під час війни, а тепер продають за 104 мільйони: який вигляд має кінотеатр "Одеса"

Тут був офіцерський клуб, музей, кінотеатр, а тепер будівля руйнується

Будівлі колишнього кінотеатру "Одеса" на вулиці Спиридонівській 1/3 в Одесі вже понад сто років. Вона не раз змінювала своє призначення, переживала війни, перебудови, періоди розквіту та забуття. Сьогодні вона стоїть занедбаною, хоча колись була важливим культурним і громадським центром.

"Телеграф" розповідає історію цієї місцевої пам’ятки архітектури в Одесі.

Будівництво та перші роки

Будівлю на розі вулиці Спиридонівської, 1/3 та площі Віри Холодної було збудовано у 1904–1909 роках за проєктом архітектора Янчіса та інженера Рудницького. Спочатку вона призначалася для Економічного товариства офіцерів Одеського військового округу та Офіцерських зборів гарнізону. Усередині розташовувалися бібліотека з читальнею, гімнастичний і фехтувальний зали, стрільбище, їдальня, буфет, а також приміщення для купівлі зброї та пошиття форми.

Економічне товариство Офіцерів, 1910 рік

Наприкінці 1910-х років у будівлі відкрився перший кінотеатр — "Арс", де показували військові фільми. За спогадами сучасників, у ті роки в будівлі також діяли казино та більярдна.

Після 1917 року будівля отримала нові функції та назви. У 1920-х вона стала Гарнізонними зборами, потім Клубом імені Троцького та Будинком Червоної армії. З 1924 року тут розмістився Будинок культури Червоної армії і флоту. У цей період у стінах будівлі діяв військово-історичний музей імені Фрунзе. Будівлю використовували і для концертів, зборів, проведення курсів.

Руйнування та відновлення

У 1944 році внаслідок авіанальоту будівля була частково зруйнована. Відновлювати її почали лише у 1958–1962 роках. У результаті реконструкції будівлю повністю переобладнали під кінотеатр.

Напівзруйнована будівля майбутнього кінотеатру Одеса

Архітектори створили унікальний проєкт, і в Одесі відкрився перший у СРСР шестизальний кінотеатр "Одеса". У кожної зали була своя назва: Зелена, Історико-революційна (пізніше — Стереозала), Велика, Червона, Синя. Додатково працювала зала на 90 місць у дворі.

Вхід до Зеленої зали кінотеатру "Одеса"

Кінотеатр "Одеса" став одним із найпопулярніших у місті. Тут показували як новинки, так і класику, влаштовували спеціальні покази. У 1970–1980-х роках зали практично ніколи не були порожніми, але в 1990-ті роки відвідуваність різко впала. Кінозали почали закривати один за одним.

Головний зал кінотеатру "Одеса"

Закриття "Одеси" та запустіння

На початку 2000-х кінотеатр остаточно закрився. Відтоді будівля залишилася занедбаною: фасад укрився тріщинами, деякі вікна вибито, стіни розписано графіті. У 2019–2021 роках з даху почали падати камені, які пошкодили припарковані автомобілі, і будівля стала небезпечною.

Як зараз виглядає будівля кінотеатру "Одеса"

У 2010 році будівлю кінотеатру "Одеса" планували перебудувати на готель зі скляною надбудовою, але ідея викликала протести й була відхилена. У 2014–2015 роках об’єкт виставляли на продаж, але без чітких планів відновлення.

Станом на 2025 рік будівля все ще продається. Її площа — майже 4 тисячі квадратних метрів, а ціна становить майже 104 мільйони гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав історію спорткомплексу "Метеор" у Дніпрі. Величезна будівля поступово перетворюється на руїни.