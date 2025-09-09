Втік до Росії і сидить у в’язниці? Куди зник колишній голова "ЛНР" Плотницький

Плотницький втік до Росії у 2017 році

Ігор Плотницький — колабораціоніст з Росією, який був самопроголошеним головою "ради міністрів" псевдоформування "ЛНР" у 2014-2017 роках. У терористичному утворенні він також був представником "ради міністрів" і "міністром" оборони "ЛНР". А от в Україні Плотницького визнали терористом. Також ми розповідали, де зараз екснардеп Олександр Єфремов, якого звинувачували у фінансуванні тероризму.

Де зараз і чим займається Ігор Плотницький

Де зараз і чим займається Ігор Плотницький

У 2016 році з'явилась інформація про замах на очільника псевдореспубліки "ЛНР". Повідомлялось, що один з його охоронців загинув, а двоє отримали поранення. Натомість колабораціоніст потрапив в реанімацію, але вижив.

У 2017 році тодішній так званий "міністр державної безпеки" "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що Плотницький сам подав у відставку за станом здоров'я. Однак насправді главу "ЛНР" звільнили шляхом перевороту, після чого він втік до Росії.

Через рік поплічник першого ватажка "ЛНР" Валерія Болотова, бойовик Владлен Заруба, повідомив, що Плотницького заарештували в Росії за крадіжку 1 мільярда доларів, які виділила країна-агресорка на "ЛНР". Була інформація, що колабораціоніст перебуває в петербурзькому СІЗО "Хрести", а згодом його нібито перевели у "Хрести-2" — найбільший слідчий ізолятор Росії. Йому пророкували швидку смерть, адже Росія часто позбавляється невигідних їй осіб.

Були й інші версії, куди зник колишній глава псевдореспубліки "ЛНР". Зокрема, експерти групи "Інформаційний опір" писали, що Плотницький живе у розкішному будинку під Москвою, розташованому в елітному котеджному селищі. Така нерухомість могла коштувати 20-30 мільйонів доларів. Повідомлялось, що ексочільник "ЛНР" їздить у Москву "за викликом кураторів і через справи бізнесу". А от інформацію, що колабораціоніст сидить у СІЗО, в "Інформаційному опорі" заперечували.

А от журналісти "Телебачення Торонто" з'ясували, що зараз Плотницький заробляє здачею нерухомості в оренду: квартир, комерційних приміщень та земель. Зокрема, одним із орендарів є мережа магазинів "Магніт". Також Плотницький співпрацював з ТОВ "Февраль", якому здавав в оренду автостоянку у Воронежі. Бізнесом у сфері нерухомості займається і донька колабораціоніста — Анастасія. В одному із приміщень вона відкрила власну фотостудію.

Також з'ясувалось, що Плотницький може виїжджати за кордон, попри санкції ЄС і США. Зокрема, у 2021 році він відвідував Єгипет, а у 2023 — Туреччину та Вірменію. А от у Луганськ Плотницький з 2017 року не повертався.

