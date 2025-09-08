Рус

Критикував Авакова і Шокіна і був радником Порошенка: де зараз колишній в. о. Генпрокурора Махніцький

Вікторія Козар
Олег Махніцький - колишній в. о. Генпрокурора України Новина оновлена 08 вересня 2025, 18:45
Олег Махніцький - колишній в. о. Генпрокурора України. Фото Колаж "Телеграфу"

Махніцький показав себе у військовій формі у фейсбуці

Олег Махніцький — відомий український політик, який був народним депутатом від ВО "Свобода". У лютому-червні 2014 року він обіймав посаду в. о. Генерального прокурора України. Невдовзі політик припинив з'являтися у медіапросторі, як і В'ячеслав Кириленко.

"Телеграф" розповість, якою була діяльність колишнього в. о. Генерального прокурора, а також де він зараз.

Що відомо про Олега Махніцького

Майбутній політик народився у 1970 році у Львові. Після закінчення школи він почав працювати на місцевому виробничому швейному об'єднанні "Маяк". У 80-х Махніцький брав участь у русі за відновлення незалежності України. У 1990 році Олег зайнявся організацією туристичних подорожей на виробничо-творчому об'єднанні "Краєзнавець".

У 1991-1996 роках Махніцький навчався на юридичному факультеті Львівського університету імені Івана Франка. Після закінчення вишу він працював помічником прокурора, а у 1997-1998 роках — слідчим у Франківському районі Львова. У 1998–1999 роках Махніцький обіймав посаду старшого слідчого прокуратури Львівської області.

Олег Махніцький що відомо
Махніцький будував кар'єру у прокуратурі Львова, фото "Главкома"

У 1999-2001 роках Олег працював юристом на ПП "Агентство безпеки "Скорпіон"". Після цього чоловік вів приватну адвокатську практику. У 2003 році Махніцький працював адвокатом в об'єднанні "Осадчий та партнери". А незабаром Олег став співзасновником та партнером адвокатського об'єднання "Валько і Махніцький".

У 2006 році Махніцького обрали депутатом Львівської міської ради від ВО "Свобода". А у 2010 році Олег став депутатом ЛМР вдруге. У 2012 році Махніцький вперше пройшов народним обранцем до парламенту від ВО "Свобода". Паралельно він був першим заступником голови Комітету ВРУ з питань верховенства права та правосуддя.

Олег Махніцький депутат ЛМР
Махніцький був депутатом ЛМР, фото Zaxid.net

22 лютого 2014 року Верховна Рада призначила Махніцького Уповноваженим по контролю за діяльністю Генеральної прокуратури України. А через 2 дні чиновник став виконуючим обов'язки Генерального прокурора. На цій посаді Олег перебував близько 4 місяців.

Олег Махніцький в. о. Генпрокурора України
Махніцький був в. о. Генпрокурора України, фото "То є Львів"

Після цього Махніцький став радником тодішнього президента України Петра Порошенка. На цій посаді він пробув до лютого 2015 року. У 2016 році політик заявив, що тодішні голова МВС Арсен Аваков та заступник Генерального прокурора Віктор Шокін перешкоджали у розслідуванні злочинів проти активістів Євромайдану.

Наведу приклад із командиром роти "Беркуту" Дмитром Садовником, який утік вже після мого усунення з посади. Ще за мого головування в ГПУ були спроби звільнити його з-під варти, однак ми вдало протидіяли цьому. Потім Печерський суд випустив його із СІЗО під домашній арешт, а потім він утік. Міліція тоді нічого не зробила, аби запобігти цьому, оточити дім Садовника і стежити за ним. Так само Віктор Шокін, який тоді наглядав за слідством, нічого не зробив для оскарження цього рішення суду та запобігання виходу Садовника на волю.

Олег Махніцький

Де зараз і чим займається Олег Махніцький

Після звільнення з посади радника президента Махніцький припинив з'являтися у публічному просторі. Видання Zahid.net писало, що у цей час він разом зі знайомими намагався запустити в Молдові підприємство з виробництва сигарет. Ексчиновник розповідав, що вклав у справу пів мільйона доларів. Однак обладнання з підприємства зникло, натомість Махніцький звинуватив товаришів у розкраданні цих коштів. Компаньйони колишнього в. о. Генпрокурора вважають його винним у привласненні грошей.

У 2023 році Махніцький провів зустріч із аспірантами на юридичному факультеті Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Дем’янчука у Рівному. Разом з професорами він обговорив проблеми прокурорської діяльності під час війни. Олег з'явився на заході у військовій формі.

Де зараз Олег Махніцький
Махніцький мав зустріч з аспірантами, фото "Рівненські новини"

Зараз сторінка колишнього в.о. Генпрокурора є приватною. Однак помітно, що на головному фото політик постав у військовій формі, тож є ймовірність, що він служить у Збройних Силах України.

Чим зараз займається Олег Махніцький
Сторінка Махніцького у фейсбуці, скриншот "Телеграфу"

