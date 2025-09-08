Критикував Авакова і Шокіна і був радником Порошенка: де зараз колишній в. о. Генпрокурора Махніцький

Махніцький показав себе у військовій формі у фейсбуці

Олег Махніцький — відомий український політик, який був народним депутатом від ВО "Свобода". У лютому-червні 2014 року він обіймав посаду в. о. Генерального прокурора України. Невдовзі політик припинив з'являтися у медіапросторі, як і В'ячеслав Кириленко.

"Телеграф" розповість, якою була діяльність колишнього в. о. Генерального прокурора, а також де він зараз.

Що відомо про Олега Махніцького

Майбутній політик народився у 1970 році у Львові. Після закінчення школи він почав працювати на місцевому виробничому швейному об'єднанні "Маяк". У 80-х Махніцький брав участь у русі за відновлення незалежності України. У 1990 році Олег зайнявся організацією туристичних подорожей на виробничо-творчому об'єднанні "Краєзнавець".

У 1991-1996 роках Махніцький навчався на юридичному факультеті Львівського університету імені Івана Франка. Після закінчення вишу він працював помічником прокурора, а у 1997-1998 роках — слідчим у Франківському районі Львова. У 1998–1999 роках Махніцький обіймав посаду старшого слідчого прокуратури Львівської області.

Махніцький будував кар'єру у прокуратурі Львова, фото "Главкома"

У 1999-2001 роках Олег працював юристом на ПП "Агентство безпеки "Скорпіон"". Після цього чоловік вів приватну адвокатську практику. У 2003 році Махніцький працював адвокатом в об'єднанні "Осадчий та партнери". А незабаром Олег став співзасновником та партнером адвокатського об'єднання "Валько і Махніцький".

У 2006 році Махніцького обрали депутатом Львівської міської ради від ВО "Свобода". А у 2010 році Олег став депутатом ЛМР вдруге. У 2012 році Махніцький вперше пройшов народним обранцем до парламенту від ВО "Свобода". Паралельно він був першим заступником голови Комітету ВРУ з питань верховенства права та правосуддя.

Махніцький був депутатом ЛМР, фото Zaxid.net

22 лютого 2014 року Верховна Рада призначила Махніцького Уповноваженим по контролю за діяльністю Генеральної прокуратури України. А через 2 дні чиновник став виконуючим обов'язки Генерального прокурора. На цій посаді Олег перебував близько 4 місяців.

Махніцький був в. о. Генпрокурора України, фото "То є Львів"

Після цього Махніцький став радником тодішнього президента України Петра Порошенка. На цій посаді він пробув до лютого 2015 року. У 2016 році політик заявив, що тодішні голова МВС Арсен Аваков та заступник Генерального прокурора Віктор Шокін перешкоджали у розслідуванні злочинів проти активістів Євромайдану.

Наведу приклад із командиром роти "Беркуту" Дмитром Садовником, який утік вже після мого усунення з посади. Ще за мого головування в ГПУ були спроби звільнити його з-під варти, однак ми вдало протидіяли цьому. Потім Печерський суд випустив його із СІЗО під домашній арешт, а потім він утік. Міліція тоді нічого не зробила, аби запобігти цьому, оточити дім Садовника і стежити за ним. Так само Віктор Шокін, який тоді наглядав за слідством, нічого не зробив для оскарження цього рішення суду та запобігання виходу Садовника на волю. Олег Махніцький

Де зараз і чим займається Олег Махніцький

Після звільнення з посади радника президента Махніцький припинив з'являтися у публічному просторі. Видання Zahid.net писало, що у цей час він разом зі знайомими намагався запустити в Молдові підприємство з виробництва сигарет. Ексчиновник розповідав, що вклав у справу пів мільйона доларів. Однак обладнання з підприємства зникло, натомість Махніцький звинуватив товаришів у розкраданні цих коштів. Компаньйони колишнього в. о. Генпрокурора вважають його винним у привласненні грошей.

У 2023 році Махніцький провів зустріч із аспірантами на юридичному факультеті Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Дем’янчука у Рівному. Разом з професорами він обговорив проблеми прокурорської діяльності під час війни. Олег з'явився на заході у військовій формі.

Махніцький мав зустріч з аспірантами, фото "Рівненські новини"

Зараз сторінка колишнього в.о. Генпрокурора є приватною. Однак помітно, що на головному фото політик постав у військовій формі, тож є ймовірність, що він служить у Збройних Силах України.

Сторінка Махніцького у фейсбуці, скриншот "Телеграфу"

Раніше "Телеграф" розповідав, чим зараз займається колишня народна депутатка Ольга Богомолець. Вона критикувала Уляну Супрун.