Фигурировал в уголовных делах и сидел в СИЗО: где и когда в последний раз видели экс-нардепа Ефремова

Ефремов живет в элитном ЖК в России

Александр Ефремов – бывший народный депутат и экс-глава пророссийской Партии регионов. Он критиковал Евромайдан и поддерживал "диктаторские законы", ограничивающие права граждан. Кроме того, политик находился под арестом "по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Сейчас он находится в России, как и политик Ренат Кузьмин.

Что нужно знать:

Александр Ефремов — пророссийский политик, возглавлявший Партию регионов

Бывший нардеп был фигурантом уголовных дел

В 2022 году Ефремов сбежал в Россию

"Телеграф" решил выяснить, где последний раз видели Ефремова и чем он занимается сейчас.

Где сейчас Александр Ефремов

До полномасштабной войны России против Украины политик был фигурантом нескольких уголовных дел. В 2015 году Ефремова обвинили в финансировании терроризма и назначили меру пресечения в 60 тысяч гривен. Также против экс-нардепа открывали производство по разжиганию межнациональной розни. Впоследствии дела закрыли.

В 2016 году Ефремова задержали "по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Речь шла о том, что политик организовывал захват ЛОГА и СБУ в Луганской области и действовал с целью изменения государственных границ Украины. Тогда он попал под арест.

Ефремов в СИЗО, фото из сети

В течение 3 лет Ефремов пробыл в следственном изоляторе Старобельска в Луганской области. Однако впоследствии меру пресечения сменили на круглосуточный домашний арест. В 2019 году суд отпустил бывшего чиновника под личное обязательство.

Незадолго до полномасштабного вторжения россиян Ефремов неоднократно приезжал в страну-агрессора. А после начала великой войны бывший нардеп сбежал в Россию через Словакию. В Москве Ефремов поселился в элитном жилом комплексе "Триумф-Палас", возведенном в стиле сталинского ампира.

ЖК "Триумф-Палас", Фото: "Википедия"

Апартаменты зарегистрированы на сына политика – Игоря Ефремова. В его собственности есть два объекта недвижимости площадью более 650 квадратных метров. Цена такой недвижимости стартует от 4 миллионов долларов (160 миллионов гривен). Также у Ефремова есть российский страховой номер, по которому ему могут начислить пенсию. Политик поддерживает диктаторскую политику Путина и войну России против Украины.

В 2024 году журналисты "Фарватер Восток" провели расследование в отношении компаний, связанных с Ефремовым. Оказалось, что они все еще работают в Украине. Это ООО "Луганск-теплоснаб", которое сначала зарегистрировали в Луганске, а затем — в Северодонецке. Эта же компания, но с российским названием "Луганск-теплоснаб", действовала на оккупированных территориях до ноября 2024 года.

Ефремов находится в России и имеет российский страховой номер, фото "Радио Свобода"

Директором обеих компаний считается Сергей Пищугин. В то же время учредителями предприятия "Луганск-теплоснаб" являются офшорные фирмы "Индастриз Чарлевиль С.А." из канадского Монреаля и "Корпорация Шел Партнерс Корп" из столицы Панамы. Последняя фирма принадлежит Христо Димитру Колеву и Льву Могилевскому. На Колева были зарегистрированы главные фирмы Ефремова, а Могилевский работает у него помощником. Хотя Пищугин отрицал, что причастен к бизнесу Ефремова.

В мае 2025 года Ефремов принял участие в "круглом столе" в Москве — пропагандистском мероприятии, во время которого говорили о "будущем Украины". Кроме экс-чиновника там были бывшие нардепы Ренат Кузьмин и Владимир Олейник, экс-председатель Луганского облсовета Валерий Голенко. Судя по виду политика на фото, у него заметны возрастные изменения. Также видно, что он набрал вес с тех пор, как последний раз был в Украине.

Ефремов на пропагандистском мероприятии в России, фото из российских СМИ

Ефремов поправился и постарел, фото из российских медиа

