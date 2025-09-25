Були разом 19 років: що відомо про ексчоловіка Санни Марін, яку називали однією з найяскравіших політикинь Європи

Райкконен став популярним після того, як Марін обрали прем'єр-міністеркою Фінляндії

Санна Марін — колишня прем'єр-міністерка Фінляндії, яка протягом 19 років перебувала у стосунках із фінським ексфутболістом і бізнесменом Маркусом Райкконеном. У 2023 році вони розлучилися.

Ексчоловік Санни Марін Маркус Райкконен — колишній професійний футболіст.

Марін і Райкконен були разом 19 років і мають спільну доньку Емму.

Зараз Райкконен працює у технологічній компанії ReOrbit.

Що відомо про Маркуса Райкконена

Райкконен народився у Гельсінкі у 1985 році. У дитинстві він багато часу проводив на природі та займався спортом. Так Маркус став професійним футболістом. У 2009 році він долучився до команди Tampereen Pallo-Veikot. Згодом він вирішив закінчити з великим спортом.

У 2020 році Райкконен влаштувався у транснаціональну компанію Generation. Там він був директором із комунікацій і старшим радником. Маркус також заснував власну компанію Nordic Spark Oy, яка надає консалтингові послуги у галузях науки, лідерства і технологій.

Окрім цього, Маркус став інвестором Headline — венчурної компанії, яка допомагає стартапам в різних секторах. У 2021 році він став старшим стратегічним радником у компанії Henrico Digital.

Зараз Райкконен працює у технологічній компанії ReOrbit, яка створює супутники та системи для національної безпеки. На своїй сторінці в інстаграмі Маркус поширює робочі фото, а також ділиться моментами з подорожей та занять спортом.

Особисте життя Маркуса Райкконена

Райкконен почав зустрічатися з Санною Марін у 2004 році. Тоді вона закінчувала школу й підпрацьовувала у пекарні і касиркою. У 2018 році Марін народила від Райкконена доньку, яку назвали Еммою. Після появи у родині дитини Маркус пішов у декретну відпустку.

У 2019 році Маркус став більш впізнаваним, адже тоді його дружину призначили прем'єр-міністеркою Фінляндії. У 2020 році Райкконен і Марін одружилися в офіційній резиденції прем’єр-міністра Кесяранта. Вони відсвяткували весілля у колі найближчих.

У 2023 році подружжя раптово вирішило розлучитися після 19 років стосунків.

