Величезний палац перетворився на руїни: як зараз виглядає "Метеор" у Дніпрі

Палац "Метеор" так і не був реконструйований, попри плани відновлення

Спортивний комплекс "Метеор" у Дніпрі вже давно перебуває в стані занепаду. З кожним роком імовірність його відновлення стрімко знижується, особливо в умовах війни, коли пріоритети фінансування зосереджені на інших потребах, а місто періодично перебуває під атакою російських дронів і ракет.

Дніпрянин Петро Іванніков на своїй сторінці в Instagram показав свіжі кадри з напівзруйнованого "Метеора", а "Телеграф" вирішив нагадати історію цього легендарного спорткомплексу.

Будівництво палацу розпочали у 1975 році, а відкрили його 3 серпня 1983 року.

Будівництво "Метеору". Фото: facebook.com/artemiy.kostyuk

Для того часу це був унікальний об’єкт: дві льодові арени, спеціалізовані зали, стрілецький тир і можливість трансформації льодової майданчики в концертну залу. У спорткомплексі проводили не лише хокейні матчі й змагання з фігурного катання, а й баскетбольні турніри, великі концерти та шоу-програми. Місткість комплексу сягала 5–6,5 тисяч глядачів. Тут тренувалися відомі спортсмени, зокрема олімпійська чемпіонка з фігурного катання Оксана Баюл.

На початку 2000-х років почався процес занепаду. Капітальні ремонти й реконструкції неодноразово планувалися, але так і не були реалізовані. У 2013 році палац передали на баланс державного підприємства "Льодові арени" з перспективою підготовки до чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року. Але після скасування турніру роботи зупинили. Ба більше, об’єкт виявився фактично зруйнованим ізсередини, попри те, що було освоєно 72 мільйони гривень бюджетних коштів.

"Метеор" зсередини. Фото: Олександр Волок

У наступні роки робилися нові спроби відродити комплекс. У 2020 році ініціативу реконструкції підтримала Дніпропетровська обласна рада, а у 2021-му департамент капітального будівництва оголосив тендер. Підрядник отримав аванс і почав підготовчі роботи, але реконструкцію так і не провели через воєнний стан. Гроші повернули, договір розірвали, а палац знову залишився занедбаним.

Про "Метеор" зараз і не скажеш, що колись це був один із найсучасніших і найбільших спортивних об’єктів. Металеві конструкції та облицювання знято, усе розграбоване мародерами. Усередину будівлі може потрапити будь-хто, і там мало що вціліло. У напівзруйнованій будівлі проводять час підлітки. Вони облаштували для себе тарзанку.

