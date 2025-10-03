Спокійно чекає, поки її покажуть "у всій красі": рибалка з Харкова показав черговий трофей (відео)

Ймовірно, що вага риби, яку вловили у Харкові, становить близько 7-9 кілограмів

Харківський рибалка продовжує хизуватись своїми уловами на місцевих водоймах. Йому на гачок знову трапився білий амур.

Як можна побачити у відео в ТікТок, зі сачка чоловік дістає рибину і показує його "у весь зріст". Чоловіки не кажуть про вагу трофея, проте орієнтовно вона становить 7-9 кілограмів.

Зазначимо, що риба вже не виривалась, коли її показував рибалка. Ймовірно, що поки її діставали з води вона втомилась.

Для довідки

Білий амур — це велика прісноводна риба з видовженим тілом, вкритим великими лусками. Зазвичай її забарвлення світло-сріблясте або блідо-зеленувате, з відтінком білого, завдяки чому й отримала свою назву.

Ця риба є травоїдною: у природі вона живиться водною рослинністю, водоростями та молодими пагонами водних рослин. Завдяки цьому білий амур часто використовується для очищення водойм від зайвої водної рослинності.

В Україні білий амур поширений у великих річках та штучних водоймах, таких як ставки й водосховища. Попри свої значні розміри, риба не є хижаком і не становить загрози іншим водним мешканцям.

