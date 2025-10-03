Спокойно ждет, пока ее покажут "во всей красе": рыбак из Харькова показал очередной трофей (видео)

Вероятно, что вес рыбы, которую поймали в Харькове, составляет около 7-9 килограммов

Харьковский рыбак продолжает хвастаться своими уловами на местных водоемах. Ему на крючок снова попался белый амур.

Как можно увидеть в видео в ТикТок, из сачка мужчина достает рыбу и показывает ее "во весь рост". Мужчины не говорят о весе трофея, однако ориентировочно он составляет 7-9 килограммов.

Отметим, что рыба уже не вырывалась, когда ее показывал рыбак. Вероятно, что пока ее доставали из воды она устала.

Для справки

Белый амур — это крупная пресноводная рыба с удлиненным телом, покрытым крупными чешуями. Обычно ее окрас светло-серебристый или бледно-зеленоватый, с оттенком белого, благодаря чему и получила свое название.

Эта рыба является травоядной: в природе она питается водной растительностью, водорослями и молодыми побегами водных растений. Благодаря этому белый амур часто используется для очистки водоемов от лишней водной растительности.

В Украине белый амур распространен в крупных реках и искусственных водоемах, таких как пруды и водохранилища. Несмотря на свои внушительные размеры, рыба не является хищником и не представляет угрозы другим водным обитателям.

