Постоянно ходил налево и рассказывал все детали своей жене: чем грешен Пантелеймон Кулиш

Автор многих украинских произведений Кулиш хотя и известен, однако его брак был несчастливым — женщина терпела измены

Пантелеймон Кулиш — одна из самых ярких фигур украинской литературы XIX века. Его талант и вклад в культуру несомненны, но личная жизнь писателя нередко становилась предметом пересудов.

Несмотря на брак, Кулиш не был образцовым мужем. Он откровенно изменял жене и даже не скрывал этого, как можно узнать из видео блоггера Slovoіdka в ТикТок.

Свои измены он объяснял тем, что считал жену слишком "приземленной" и крестьянкой, то есть некрасивой. Более того, писатель не стеснялся делиться с ней подробностями своих романов.

Среди его возлюбленных — даже замужние женщины. В частности, известно о его отношениях с женой поэта Леонида Глебова.

Известно также, что однажды Кулиш разрушил и дружбу с коллегой: он начал ухаживать за девушкой, которая нравилась писателю Александру Конисскому — автору известной молитвы-песни "Боже великий, единый, нам Украину храни". Этого Конисский не простил Кулишу.

Не гнушался Кулиш и значительной разницей в возрасте. В 38 лет он начал ухаживать за 16-летней Маней Дебальме, хотя этот роман длился лишь одно лето. Впоследствии его сердце пленила 17-летняя Леся Милорадович — отношения с ней продолжались два года, несмотря на то, что писатель уже более 10 лет был женат на Александре Белозерской.

Кулиш вместе с женой Белозерской

