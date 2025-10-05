Рибалка витягнув одразу двох здоровенних коропів: на якому озері йому так пощастило (відео)

Вага двох коропів, яких вловили у Київській області, складає не менше 16 кілограмів

На озері Уляники на Київщині рибалки зафіксували рідкісний улов. Чоловікам вдалось витягнути з води одразу двох великих коропів.

Як можна побачити на відео користувача в ТікТок, рибалка показує двох коропів. Перша рибина затягнула на 16,500 кілограмів.

Зайшовши на сторінку чоловіка можна побачити й інші відео, як він випускає двох коропів у воду. Рибалка написав, що інша рибина теж важить 16,500 кілограмів.

Озеро Уляники відоме як табір для рибалок. Туди можна приїхати любителям спортивної риболовлі.

Для довідки

Короп — це велика прісноводна риба з товстим тілом, покритим великими лусками, широкою спиною і міцними плавцями. Зазвичай коропи мають золотисто-бурий або зеленувато-сірий колір і довжину тіла від 40 до 80 сантиметрів, хоча окремі особини можуть виростати значно більшими.

У раціоні коропів — різноманітна їжа: водні безхребетні, личинки комах, молюски, насіння та водні рослини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що рибалка з Харкова показав черговий трофей, який виловив у місцевій водоймі.