Рыбак вытащил сразу двух здоровенных карпов: на каком озере ему так повезло (видео)

Вес двух карпов, которых поймали в Киевской области, составляет не менее 16 килограммов

На озере Уляники на Киевщине рыбаки зафиксировали редкий улов. Мужчинам удалось вытащить из воды сразу двух крупных карпов.

Как можно увидеть на видео пользователя в ТикТок, рыбак показывает двух карпов. Первая рыбина затянула на 16,500 килограммов.

Зайдя на страницу мужчины можно увидеть и другие видео, как он выпускает двух карпов в воду. Рыбак написал, что другая рыбина тоже весит 16,500 килограммов.

Озеро Уляники известно как лагерь для рыбаков. Туда можно приехать любителям спортивной рыбалки.

Для справки

Карп — это крупная пресноводная рыба с толстым телом, покрытым крупными чешуями, широкой спиной и крепкими плавниками. Обычно карпы имеют золотисто-бурый или зеленовато-серый цвет и длину тела от 40 до 80 сантиметров, хотя отдельные особи могут вырастать значительно больше.

В рационе карпов — разнообразная пища: водные беспозвоночные, личинки насекомых, моллюски, семена и водные растения.

