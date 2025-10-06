Десятиліттями змінювали лише кілька букв: як "грались" з назвою міста на Луганщині (фото)

Остаточне офіційне найменування Сіверськодонецьк отримав чотири роки тому

Місто Сіверськодонецьк, розташоване на березі річки Сіверський Донець, неодноразово змінювало офіційну назву через мовні обставини. І загалом в його "імені" міняли лише деякі букви.

Місто, яке сьогодні відоме як Сіверськодонецьк, має довгу та заплутану історію назв. Спочатку це було робітниче селище під назвою Лисхімстрой, засноване біля річки Сіверський Донець. Саме від неї й походить більшість варіантів майбутньої назви, як дізнався "Телеграф".

Коли поселення отримало статус міста, офіційно його записали як Сєвєродонецьк, що фактично є калькою з російської. Через це виникла плутанина — в офіційних документах, на мапах і навіть у словниках траплялися різні варіанти: Сіверодонецьк, Северодонецьк, Сєверодонецьк, Сіверськодонецьке і навіть Північнодонецьк.

Філологи наголошували, що правильною є форма Сіверськодонецьк, адже вона походить від української назви річки. Однак у документах радянського та пострадянського періодів тривалий час залишалася закріпленою саме російськомовна версія — Сєвєродонецьк.

Ситуація змінилася лише восени 2021: після мовних ініціатив та звернень уповноваженого із захисту державної мови Верховна Рада ухвалила рішення повернути місту українізовану форму Сіверськодонецьк. Відтоді ця назва стала офіційною і закріпленою в державних реєстрах.

