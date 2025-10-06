"З кожним днем все далі від Бога". Українці розірвали мережу жартами про новий безалкогольний напій

Він вже став мемом

В Україні є чимало легендарних алкогольних напоїв, які фігурують ледь не в кожному тематичному мемі. Одним з таких є напій REVO, який нещодавно анонсував вихід безалкогольної новинки.

Відповідне відео вже поширюють у мережі. Однак українці зустріли цю новину неоднозначно, при цьому влучних жартів було чимало.

Як зазначається на сторінці компанії, найближчим часом безалкогольний напій з'явиться на прилавках супермаркетів. Хоча користувачів ця новина не порадувала, а навіть навпаки.

Чимало людей писало, що цей напій не можливо пити і його смак буквально "гидотний". Дехто додавав, що ця новинка для "школярів", яким вже за 30 років і вони просто хочуть згадати молодість. Були й досить позитивні коментарі, адже декілька людей дійсно чекають новинку.

Проте серед хвилі хейту та незадоволення можна виділити чимало дотепних жартів, зокрема:

"З кожним днем ​​ми стаємо все далі від бога…"

"Споживачі постаріли, нові потреби цільової аудиторії"

"Це як повія без піхви ні дати, ні взяти"

"Від одного слова блювати хочеться"

Наголошуємо, що надмірне вживання алкогольних та слабоалкогольних напоїв шкідливе для здоров'я. А деяким людям це взагалі протипоказано.

