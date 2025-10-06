"С каждым днем все дальше от Бога". Украинцы разорвали сеть шутками о новом безалкогольном напитке
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 562
Он уже стал мемом
В Украине немало легендарных алкогольных напитков, фигурирующих чуть ли не в каждом тематическом меме. Одним из таких является напиток REVO, недавно анонсировавший выход безалкогольной новинки.
Соответствующие видео уже распространяется в сети. Однако украинцы встретили эту новость неоднозначно, при этом точных шуток было немало.
Как отмечается на сайте компании, в ближайшее время безалкогольный напиток появится на прилавках супермаркетов. Хотя пользователей эта новость не обрадовала, а даже наоборот.
Многие писали, что этот напиток невозможно пить и его вкус буквально "гадкий". Некоторые добавляли, что эта новинка для "школьников", которым уже через 30 лет и они просто хотят вспомнить молодость. Были и достаточно положительные комментарии, ведь несколько человек действительно ждут новинки.
Однако среди волны хейта и недовольства можно выделить немало остроумных шуток, в частности:
- "С каждым днем мы становимся все дальше от бога…"
- "Потребители состарились, новые потребности целевой аудитории"
- "Это как шл**а без вла**лища ни дать, ни взять"
- "От одного слова блевать хочется"
Подчеркиваем, что чрезмерное употребление алкогольных и слабоалкогольных напитков вредно для здоровья. А некоторым людям это вообще противопоказано.
Напомним, недавно украинцев насмешила пушистая сирена. Видео уже завирусилось в сети.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинка устроила охоту на голубя и насмешила сеть.