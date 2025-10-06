"С каждым днем все дальше от Бога". Украинцы разорвали сеть шутками о новом безалкогольном напитке

Он уже стал мемом

В Украине немало легендарных алкогольных напитков, фигурирующих чуть ли не в каждом тематическом меме. Одним из таких является напиток REVO, недавно анонсировавший выход безалкогольной новинки.

Соответствующие видео уже распространяется в сети. Однако украинцы встретили эту новость неоднозначно, при этом точных шуток было немало.

Как отмечается на сайте компании, в ближайшее время безалкогольный напиток появится на прилавках супермаркетов. Хотя пользователей эта новость не обрадовала, а даже наоборот.

Многие писали, что этот напиток невозможно пить и его вкус буквально "гадкий". Некоторые добавляли, что эта новинка для "школьников", которым уже через 30 лет и они просто хотят вспомнить молодость. Были и достаточно положительные комментарии, ведь несколько человек действительно ждут новинки.

Однако среди волны хейта и недовольства можно выделить немало остроумных шуток, в частности:

"С каждым днем ​​мы становимся все дальше от бога…"

"Потребители состарились, новые потребности целевой аудитории"

"Это как шл**а без вла**лища ни дать, ни взять"

"От одного слова блевать хочется"

Подчеркиваем, что чрезмерное употребление алкогольных и слабоалкогольных напитков вредно для здоровья. А некоторым людям это вообще противопоказано.

