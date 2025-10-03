Замість додаткових сповіщень про тривогу? Українців насмішила пухнаста сирена (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Собаки в Україні навчилися жити з тривогами, а деякі майже опанували майстерність сповіщення про небезпеку
Собаки України вже звикли до тривог та часто доповнюють їх своїм виттям. Така поведінка абсолютно нормальна для тварин, стверджують ветеринари, та є інстинктивною.
В Кременчуці місцевих собак, що одночасно з тривогою сповіщають місцевих мешканців про небезпеку, прозвали собачим патрулем. Мешканці фільмують, як собаки перегукуються з тривогою на одному з місцевих стадіонів.
Дехто з мешканців каже, що якщо собаки так масово виють на тривогу, це сповіщає про підвищену небезпеку. Інші ж наголошують — тварини знають, про що сигналізує тривога та також бояться обстрілів.
На думку американської докторки ветеринарної медицини Дженні Алонж, причин виття собаки на сирени декілька:
- Собака сприймає виття сирени, як звук від іншої собаки, і спілкується з нею
- Вираження емоцій
- Вираження тривоги, собака хоче попередити вас про можливу небезпеку або відлякати її
- Реакція на високий звук.
Виття — частина природної поведінки собак, але якщо ви живете в місцевості, де тривоги часто, це може бути проблемою. Стримати собаку від виття можна кількома способами. Якщо просто заспокоїти не вдалось, може спрацювати, команда "тихо" і якщо собака замовкає — отримує ласощі, так можна привчити до припинення виття по команді. Але цей спосіб підходить тільки для домашніх улюбленців. Важливо утриматись від крику чи лайки на собак — це може привести до фобій та тривожності у тварини.
Раніше "Телеграф" розповідав, що є способи привчити собаку повертатись до вас, навіть якщо вона без повідця. Для цього варто запастись терпінням.