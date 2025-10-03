Замість додаткових сповіщень про тривогу? Українців насмішила пухнаста сирена (відео)

Собаки в Україні навчилися жити з тривогами, а деякі майже опанували майстерність сповіщення про небезпеку

Собаки України вже звикли до тривог та часто доповнюють їх своїм виттям. Така поведінка абсолютно нормальна для тварин, стверджують ветеринари, та є інстинктивною.

В Кременчуці місцевих собак, що одночасно з тривогою сповіщають місцевих мешканців про небезпеку, прозвали собачим патрулем. Мешканці фільмують, як собаки перегукуються з тривогою на одному з місцевих стадіонів.

Дехто з мешканців каже, що якщо собаки так масово виють на тривогу, це сповіщає про підвищену небезпеку. Інші ж наголошують — тварини знають, про що сигналізує тривога та також бояться обстрілів.

Кременчужани можуть прихистити безпритульних собак на час обстрілу

На думку американської докторки ветеринарної медицини Дженні Алонж, причин виття собаки на сирени декілька:

Собака сприймає виття сирени, як звук від іншої собаки, і спілкується з нею

Вираження емоцій

Вираження тривоги, собака хоче попередити вас про можливу небезпеку або відлякати її

Реакція на високий звук.

Виття — частина природної поведінки собак, але якщо ви живете в місцевості, де тривоги часто, це може бути проблемою. Стримати собаку від виття можна кількома способами. Якщо просто заспокоїти не вдалось, може спрацювати, команда "тихо" і якщо собака замовкає — отримує ласощі, так можна привчити до припинення виття по команді. Але цей спосіб підходить тільки для домашніх улюбленців. Важливо утриматись від крику чи лайки на собак — це може привести до фобій та тривожності у тварини.

