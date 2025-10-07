Цю пісню відмовлялися ставити на радіо, а вона стала всесвітнім хітом (відео)

Кліп на цю пісню переглянуло понад 1,6 мільярда людей

Початок 2000-х був насичений цікавими треками, які багато слухачів пам'ятають і досі. Наприклад, йдеться про композицію Руслани "Дикі танці", яка принесла їй перемогу на Євробаченні. Також у цей період випустили трек, який займав перші місця у музичних чартах у всьому світі.

У 2003 році американський рок-гурт Evanescence випустив композицію Bring Me to Life ("Поверни мене до життя"). Вона увійшла до дебютного студійного альбому колективу під назвою Fallen. У пісні йдеться про аб'юзивні стосунки та пошук власного щастя. Трек створила солістка Evanescence Емі Лі у 19 років. Він зазвучав у жанрах ню-метал і реп-рок.

Цікаво, що існувало 10 демо-версій пісні, тож існувало багато суперечок, який варіант має бути остаточним. У той час жіночі треки у жанрі року не приймали на радіо, лише чоловічі. Зрештою, Bring Me to Life став саундтреком до стрічки "Шибайголова". Після цього слухачі почали просити, аби композицію взяли у ротацію. Продюсери прислухалися до думки аудиторії.

Evanescence у 2003 році, фото Getty Images

Bring Me to Life став шалено популярним треком у всьому світі. Зокрема, він посідав перше місце у чартах Чилі, Австралії, Колумбії, Італії, Шотландії та Великої Британії. Пісня отримала мультиплатинові сертифікати в Австралії, Італії, Новій Зеландії, Великій Британії та Сполучених Штатах.

Композицію відзначили премією "Греммі" за найкраще хард-рокове виконання. Окрім цього, трек був номінований на "Найкращу рок-пісню". Кліп до Bring Me to Life зняв режисер Філіп Штельцль. У відеороботі солістка співає і піднімається на хмарочос, у той час як їй сняться жахи. Станом на жовтень 2025 року кліп переглянуло понад 1,6 мільярда користувачів на YouTube.

Evanescence - Bring Me to Life

