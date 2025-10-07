Эту песню отказывались ставить на радио, а она стала всемирным хитом (видео)

Клип на эту песню просмотрело более 1,6 миллиарда человек

Начало 2000-х было насыщено интересными треками, которые многие слушатели помнят до сих пор. Например, речь идет о композиции Русланы "Дикие танцы", которая принесла ей победу на Евровидении. Также в этот период выпустили трек, который занимал первые места в музыкальных чартах по всему миру.

В 2003 году американская рок-группа Evanescence выпустила композицию Bring Me to Life ("Верни меня к жизни"). Она вошла в дебютный студийный альбом коллектива под названием Fallen. В песне идет речь об абьюзивных отношениях и поиске собственного счастья. Трек создала солистка Evanescence Эми Ли в 19 лет. Он зазвучал в жанрах ню-метал и рэп-рок.

Интересно, что существовало 10 демо-версий песни, так что было много споров, какой вариант должен быть окончательным. В то время женские треки в жанре рока не принимали на радио, только мужские. В конце концов, Bring Me to Life стал саундтреком к ленте "Сорвиголова". После этого слушатели стали просить, чтобы композицию взяли в ротацию. Продюсеры прислушались к мнению аудитории.

Evanescence в 2003 году, фото Getty Images

Bring Me to Life стал безумно популярным треком во всем мире. В частности, он занимал первое место в чартах Чили, Австралии, Колумбии, Италии, Шотландии и Великобритании. Песня получила мультиплатиновые сертификаты в Австралии, Италии, Новой Зеландии, Великобритании и Соединенных Штатах.

Композицию отметили премией "Грэмми" за лучшее хард-роковое исполнение. Кроме этого, трек был номинирован на "Лучшую рок-песню". Клип к Bring Me to Life снял режиссер Филипп Штельцль. В видеоработе солистка поет и поднимается на небоскреб, в то время как ей снятся ужасы. По состоянию на октябрь 2025 года клип просмотрело более 1,6 миллиарда пользователей на YouTube.

Evanescence — Bring Me to Life

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая песня стала самой популярной в 1998 году. Она звучала в фильме "Титаник".