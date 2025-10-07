Урожай зарахований: грибники здивували знахідкою у лісі (відео)

Під лапником опинилася несподівана річ

У лісосмузі біля села Шульгівка на Дніпропетровщині грибники на камеру виявили незвичайний "грибний урожай".

Курйозне відео опублікували у ТікТок. Коментатори сміються з дотепного жарту.

Автор ролика відкопав з-під пожовклого лапника півлітрову банку підберезників. "Грибів небагато, але трохи є", — сказав він.

Українці ставлять під відео емодзі, що сміються, і запитують, чи немає там риби. Більшість місцевих інтернет-користувачів погоджується з тим, що грибів у тій локації немає, зате багато людей.

Проте є й такі, хто пише протилежне. За словами однієї з любительок грибного полювання, 4 жовтня в тому ж місці вона назбирала повний багажник.

Інші коментатори розповіли, що того ж числа знайшли маслюків на півлітрову банку.

Раніше українців вразили цікаві "грибні квіти ". Йдеться про зірковик, який складається з двох оболонок: коли зовнішня тріскається, стає помітною кругла "серцевина" світло-коричневого кольору. Зовнішня оболонка поділяється на кілька частин, утворюючи своєрідну квітку з 5-10 пелюстками.

Також ми показали, як очистити відро свіжозібраних грибів за лічені хвилини. Цей лайфхак чудово працює навіть із маслюками.