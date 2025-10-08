Відсудив дітей від українки і хвалив Лукашенка: де зараз репер Серьога, який жив в Україні

Серьога підтримав режим Лукашенка

Сергій Пархоменко, більш відомий як Серьога і Поліграф ШарикOFF — білоруський репер, якому сьогодні виповнюється 49 років. Раніше він часто давав концерти в Україні і був членом журі співочого шоу "Х-фактор". А от після початку повномасштабного вторгнення Серьога проявив антиукраїнську позицію. Також ми розповідали, де зараз уродженка Ужгорода, співачка Йолка.

Що треба знати:

Серьога прославився треком "Черный бумер"

Артист підтримав Росію у війні з Україною

Репер називав українців "нацистами" і ностальгував за СРСР

"Телеграф" вирішив з'ясувати, де зараз Серьога і чим займається.

Що відомо про Серьогу

Пархоменко народився у Гомелі, що у Білорусі. Він почав кар'єру репера у 2000-х. Першим популярним треком виконавця був "Потеряли лялю". Невдовзі він випустив пісню "Черный бумер", яку у ті часи вмикали на радіо, телебаченні та на дискотеках.

У 2010-2014 роках Серьога був членом журі вокального шоу "Х-Фактор" на каналі СТБ. У 2013 році йому видали посвідку на постійне проживання в Україні.

Серьога в шоу "Х-фактор", фото СТБ

У 2014 році луганський політик Ігор Ліскі повідомив, що російські медіа оприлюднили список "ворогів Батьківщини", до яких внесли і Пархоменка. Репер заявив, що посварився з деякими колегами з Росії. А все тому, що він випустив вірші, в яких критикував президента Росії Путіна. Серьога зазначив, що очільник Кремля винен у війні.

Моя позиція абсолютно не змінилася. Я написав вірші, за які мене хотіли лінчувати, у тому числі й мої колеги за телевізійним шоу. У віршах я в точності передбачив розвиток подій, наче я дивлюся у воду. Війни можна було уникнути, жертв можна було уникнути. Є конкретні люди, які несуть за це відповідальність і Путін один з них. Серьога

Серьога засуджував Путіна за війну, фото з мережі

Серьога перебував у шлюбі з українською танцівницею Поліною Ололо. У них народилося двоє дітей. У 2019 році репер викрав їх і понад рік не давав бачитися з матір'ю. У 2020 році пара розлучилась, репер виграв суд і вивіз дітей з України.

Де зараз Серьога і що казав про війну

У 2021 році виконавець підтримав режим Лукашенка в Білорусі, назвавши главу держави "зберігачем балансу". Він назвав рукостискання Лукашенка "найміцнішим в усій Європі — Східній, Центральній і Західній". Водночас репер називав себе російським "державником", тоді як Сталіна — "великим гуманістом".

Серьога підтримав Лукашенка, фото з мережі

Серьога мовчав про війну Росії проти України. Він став суддею білоруської версії шоу "Х-фактор". Згодом виконавець почав поширювати кремлівський міф про "один народ", називаючи українців, росіян і білорусів "братами".

Серьога в білоруському "Х-факторі", фото з мережі

Також репер поширював російську пропаганду на телебаченні країни-агресорки. Він розповідав, що забрав дітей з України до Білорусі, щоб їх не "виховували нацисти".

Я розумію, що тут йдеться про вибір цінностей, про те, в якій картині світу вони будуть дорослішати. І вибір там між відповідальним підходом і підходом, де не так багато відповідальності, між патріотичним і ліберальним. Я не хотів би, щоб моїх синів виховували нацисти. І тому ми домовилися з їхньою мамою, що я буду їх виховувати. Серьога

Зараз репер активно розвиває свою кар'єру в країні-агресорці і мовчить про злочини окупантів в Україні. Він з'являється на червоних доріжках музичних премій, дає концерти та бере участь у різних розважальних шоу.

Серьога працює у Росії, фото з його інстаграм-сторінки

Серьога виступає на російському ТБ, фото з мережі

Серьога розвиває країну в Росії, фото з його інстаграм-сторінки

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз колишня суддя "Х-фактора" Ірина Дубцова. Раніше вона хотіла купити у Києві житло.