Отсудил детей от украинки и хвалил Лукашенко: где сейчас рэпер Серега, который жил в Украине

Серега поддержал режим Лукашенко

Сергей Пархоменко, более известный как Серега и Полиграф ШарикOFF — белорусский рэпер, которому сегодня исполняется 49 лет. Ранее он часто давал концерты в Украине и был членом жюри вокального шоу "Х-фактор". А вот после начала полномасштабного вторжения Серега проявил антиукраинскую позицию. Также мы рассказывали, где сейчас уроженка Ужгорода, певица Елка.

Что нужно знать:

Серега прославился треком "Черный бумер"

Артист поддержал Россию в войне с Украиной

Рэпер называл украинцев "нацистами" и ностальгировал по СССР

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Серега и чем занимается.

Что известно о Сереге

Пархоменко родился в Гомеле в Беларуси. Он начал карьеру рэпера в 2000-х. Первым популярным треком исполнителя был "Потеряли лялю". Вскоре он выпустил песню "Черный бумер", которую в то время включали на радио, телевидении и дискотеках.

В 2010-2014 годах Серега был членом жюри вокального шоу "Х-Фактор" на канале СТБ. В 2013 году ему выдали вид на постоянное проживание в Украине.

Серега в шоу "Х-фактор", фото СТБ

В 2014 году луганский политик Игорь Лиски сообщил, что российские медиа обнародовали список "врагов Родины", в который внесли и Пархоменко. Рэпер заявил, что поссорился с некоторыми коллегами из России. А все потому, что он выпустил стихи, в которых критиковал президента России Путина. Серега отметил, что глава Кремля виновен в войне.

Моя позиция совершенно не изменилась. Я написал стихи, за которые меня хотели линчевать, в том числе мои коллеги по телевизионному шоу. В стихах я точно предсказал развитие событий, словно я смотрю в воду. Войны можно избежать, жертв можно было избежать. Есть конкретные люди, которые за это несут ответственность и Путин один из них. Серега

Серега осуждал Путина за войну, фото из сети

Серега состоял в браке с украинской танцовщицей Полиной Ололо. У них родилось двое детей. В 2019 году рэпер похитил их и больше года не давал видеться с матерью. В 2020 году пара развелась, рэпер выиграл суд и вывез детей из Украины.

Где сейчас Серега и что говорил о войне

В 2021 году исполнитель поддержал режим Лукашенко в Беларуси, назвав главу государства "хранителем баланса". Он назвал рукопожатие Лукашенко "самым крепким во всей Европе — Восточной, Центральной и Западной". В то же время рэпер называл себя российским "государственником", тогда как Сталина — "великим гуманистом".

Серега поддержал Лукашенко, фото из сети

Серега молчал о войне России против Украины. Он стал судьей белорусской версии шоу "Х-фактор". Впоследствии исполнитель начал распространять кремлевский миф об "одном народе", называя украинцев, россиян и белорусов "братьями".

Серега в белорусском "Х-факторе", фото из сети

Также рэпер распространял российскую пропаганду на телевидении страны-агрессора. Он рассказывал, что забрал детей из Украины в Беларусь, чтобы их не "воспитывали нацисты".

Я понимаю, что речь идет о выборе ценностей, о том, в какой картине мира они будут взрослеть. И выбор там между ответственным подходом и подходом, где не так уж много ответственности, между патриотическим и либеральным. Я бы не хотел, чтобы моих сыновей воспитывали нацисты. И потому мы договорились с их мамой, что я буду их воспитывать. Серега

Сейчас рэпер активно развивает свою карьеру в стране-агрессора и молчит о преступлениях оккупантов в Украине. Он появляется на красных дорожках музыкальных премий, дает концерты и участвует в разных развлекательных шоу.

Серега работает в России, фото с его инстаграм-страницы

Серега выступает на российском ТВ, фото из сети

Серега развивает карьеру в России, фото с его инстаграм-страницы

