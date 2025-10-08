Найдовша гіпсова печера у світі розташована у Тернопільській області

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Поблизу села Королівка у Борщівському районі Тернопільської області розташована найдовша у світі гіпсова печера "Оптимістична". Печера-лабіринт утворилася внаслідок розчинення підземними водами гіпсів неогенового віку 14 мільйонів років тому.

Тут є понад 260 км (!) ходів, галерей і гротів, а місцями зустрічаються підземні озера. Найбільшим скарбом печери є кристали різноманітної форми та кольору. Крім того, вражає печера і своїми сніговими кучугурами — скупченнями на дні ходів печери прозорих голчастих кристаликів гіпсу. Туристи прозвали їх "печерним снігом".

У межах лабіринту печери виділяються 10 районів, кожний з яких вирізняється своїми особливостями (структура лабіринтової сітки, морфологія та розмір ходів і галерей).

Підземні озера. Джерело: http://optymistychna.com

Температура повітря в "Оптимістичній" печері протягом року постійна і коливається від 9,5 – 10,5 градусів і не залежить від температури повітря на поверхні.

"Оптимістична" є найдовшою печерою Європи, найдовшою гіпсовою печерою світу та другою за довжиною серед вапнякових печер (поступається лише вапняковій Мамонтовій печері у США). Вона занесена до книги рекордів Гіннеса.

Кристали у гіпсовій печері. Джерело: http://optymistychna.com

Унікальність та краса печери приваблює туристів-спелеологів та вчених із багатьох країн світу. Сюди можна потрапити на екскурсію, для супроводу обов'язково потрібен спеціаліст. А для найбільш відважних екстремалів влаштовують тури, де доводиться проповзати у вузьких прижимах, перелазити через валуни, перестрибувати через каміння.

