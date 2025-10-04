Українець приручив хижого пухнастика та підкорив мережу милими відео з ним

Хижак намагається брати участь у всіх справах господаря та приятелює з песиком

Житель Хмельницької області приручив дике лисеня. Тваринка підросла та навіть "допомагає" господарю по господарству.

Українець назвав пухнастика Фоксик. Ймовірно, таке ім'я він обрав тому, що fox англійською — лисиця. Господар часто публікує милі відео зі своїм улюбленцем.

Фоксик живе у власному будиночку на подвір'ї, він дуже товариський та намагається брати участь у всіх справах родини. Наприклад, цього разу він допомагав "сортувати" картоплю. Жвава тваринка зацікавлено стрибала по купі картоплі, що складена у підвалі.

У Фоксика є друг — маленький песик породи джек рассел терьер. Вони дуже кумедно граються.

Господар лиса розповів та показав, чим він його годує. У раціоні Фоксика м'ясо та яйці, але він залюбки ласує грушею.

Приручення лисиць — ризики

Фоксик виглядає дуже мило та кумедно, проте все ж, лиси — дикі тварини та хижаки і їхнє одомашнення несе певні загрози. Навіть "приручений" лис залишається дикою твариною та має непередбачувані інстинкти. Ніколи не можна бути впевненим, що тварина не вкусить чи не подряпає раптово. Щелепи лис — дуже потужні, їхні укуси можуть бути дуже болісними та з неприємними наслідками.

Крім того, лис, що виріс поруч з людьми, втрачає навички виживання в дикій природі. Тварина стає залежною від людини, та нездатною повернутися у природне для себе середовище.

Нагадаємо, раніше кандидат біологічних наук Віталій Смаголь розповів "Телеграфу", чим можна заразитися від лисиць окрім сказу. Зараз ці тварини обживаються у містах — їх все частіше бачать у Києві, Одесі, Дніпрі, західних регіонах тощо.