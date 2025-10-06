Ніколи не удобрюйте цим город восени. Чим підживити ґрунт у жовтні для щедрого врожаю наступного року

За зиму правильно удобрений ґрунт відновиться та забезпечить все необхідне для росту рослин в майбутньому

Після збирання врожаю город потребує відновлення. Осінь — час підживити ґрунт, щоб наступного року він також порадував врожаєм.

Азотні добрива — в жодному разі

Головне правило осіннього підживлення – уникати азотних добрив. Річ у тім, що азот стимулює ріст зеленої маси. В результаті багаторічні рослини почнуть активно рости й вимерзнуть. Восени треба вносити фосфорно-калійні добрива, які зміцнюють кореневу систему та підвищують морозостійкість.

Органіка – запорука щедрого врожаю на наступний рік

Найкраще рішення для удобрення ґрунту восени — органічні добрива. Перегній, компост або перепрілий гній збагатять землю гумусом (найродючіша частина землі, яка містить поживні речовини в доступній для рослин формі). Також органічні добрива покращують структуру землі та живлять корисні мікроорганізми. Органіку треба вносити з розрахунку 4-6 кг на квадратний метр під перекопування.

Деревна зола – чудове джерело калію та фосфору

Окрім збагачення ґрунту калієм та фосфором, деревний попіл розкислює його. Це добриво особливо добре вносити на ділянки, де наступного року планується посадка картоплі, томатів, огірків. На один квадратний метр достатньо однієї-двох склянок золи.

Мінеральні добрива — готове рішення

З мінеральних добрив на осінь підійде суперфосфат (40-50 г на кв.м) та калійна сіль (25-30 г на кв.м). Зручно вносити готові комплексні добрива з позначкою "осінь" – в них вже підібрані всі необхідні речовини у правильному співвідношенні.

Комплексне добриво для осені

Сидерати – зелені помічники

На грядках, які звільнилися раніше, можна посіяти сидерати – гірчицю, жито, вику. До заморозків ці рослини встигнуть підрости. Навесні їх перекопують разом з ґрунтом. Сидерати збагачують землю азотом, покращують структуру землі та захищають від бур'янів.

Сидерати збагачують та захищають ґрунт

Раніше "Телеграф" розповідав, які три головні завдання потрібно виконати на ділянці у жовтні.