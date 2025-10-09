Нагадує чоловічий статевий орган: на Дніпропетровщині помітили гриб незвичної форми (фото)

Гнойовик білий вважається їстівним грибом

В осінній сезон українці знаходять різноманітні види грибів, які дивують своїми кольорами, формами та смаками. Так на Дніпропетровщині помітили гриб під назвою гнойовик білий.

Своєю знахідкою кореспондентка "Телеграфу" поділилася на YouTube. Гнойовик білий належить до родини печерицевих. Його ще називають "шагрень" або "шампіньйон кучерявий". Особливість гнойовика білого — у циліндричному капелюшку, який розкривається з часом. Він вкритий білими лусочками волокнистої структури.

Гнойовик білий, відео "Телеграфу"

Дзвоникоподібний капелюшок має 5-12 сантиметрів завдовжки та до 6 сантиметрів завширшки. Зазвичай він бежево-коричневого відтінку, але по краях чорніє. Також цей гриб має білу ніжку завдовжки 6-15 сантиметрів, а завширшки — 1-3 сантиметри.

Гнойовик білий росте по всій території України. Зокрема, у лісах, на луках, біля доріг, на угноєних місцях, іноді у парках. Зазвичай ці гриби ростуть групами. Сезон збору починається у липні і триває до листопада.

Гнойовик білий, фото "Телеграфу"

Гнойовик білий можна їсти, але тільки, коли він молодий. Якщо капелюшок молочного чи бежевого відтінку і ще не почорнів, то можна споживати. Цей гриб доволі швидко розкладається, тому одразу після збору його треба почистити та приготувати.

Гнойовик білий можна їсти у вареному, смаженому чи тушкованому вигляді. При споживанні з алкоголем цей гриб не викликає отруєння, як гнойовик чорнильний. А все тому, що він не містить копріну — речовини, яка у поєднанні зі спиртними напоями спричиняє отруєння.

Гнойовик білий, фото blogspot.com

