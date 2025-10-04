Росіяни зламають голову. Значення цього українського слова знають не всі українці

Це слово належить до омонімів

В українській мові є чимало цікавих та унікальних слів, значення яких не вгадають навіть носії мови. Особливо це стосується омонімів, слів, які однаково звучать та пишуться, але мають різне значення. До них можна віднести "шарварок".

"Телеграф" розповість, що означає це слово та коли його можна вживати. Зауважимо, що фактично "шарварок" має кілька тлумачень.

Одне з найпоширеніших — "ша́рварок" додаткова до панщини феодальна повинність будівництва та ремонту мостів, шляхів, гребель, панських будинків. В розмовному ж стилі "шарварком" часто називають напружену роботу, здійснену спільними зусиллями. Ще одне зі значень — безладна метушня, розгардіяш, галас, гамір.

Окрім того, деякі мовознавці вважають, що "шарварок" — запозичене з польської слово, тому може означати загін військових, натовп чи навіть слово розрізати.

Приклади вживання

"Минало два-три тижні, і знов на хуторі знаходилася негайна робота, і знов скликав він селян на шарварок" (Н. Тулуб).

"Звичайно, зима – то відпочинок для хлібороба. Взимку ми трохи віддихаємо від щорічного шарварку".

Нагадаємо, що в українській є слово з двох літер, значення якого росіяни не зможуть відгадати.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українською правильно сказати "сладкоежка". Деякі українці з першого разу не можуть перекласти це слово.