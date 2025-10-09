В українській водоймі спіймали хижака: це справжній трофей для рибалок (відео)

Ця хижа прісноводна риба мешкає у річках, озерах та ставках України

В одному з українських водоймищ рибалці вдалося виловити велику щуку. Він показав її на камеру, а потім відпустив у воду.

Відповідні відео було опубліковано у TikTok на сторінці професійного рибалки та майстра рибальського спорту Максима Казимка. У своєму акаунті він показує, яку рибу йому вдавалося спіймати, а також розповідає про різні товари для рибальства.

"Ось це рибка. Нормальний розмір. Така, як ми любимо", — відреагував рибалка на свій великий улов.

Варто зазначити, що щука вважається справжнім трофеєм для українських рибалок. Ця хижа прісноводна риба мешкає у річках, озерах та ставках України. Щука дуже стрімка, агресивна та хитра, тому виловити її – справжня перемога для кожного рибалки.

Тіло щуки має подовжену, стрілоподібну форму. Голова сильно подовжена, нижня щелепа видається вперед. Зуби на нижній щелепі мають різний розмір та служать для захоплення жертви. Зуби на інших кістках ротової порожнини дрібніші, спрямовані гострими кінцями в глотку і можуть занурюватися в слизову оболонку. Завдяки цьому видобуток легко проходить, а якщо він намагається вирватися, глоткові зуби піднімаються та утримують жертву.

Довжина щуки – до 1,5 метрів, маса – до 35 кілограмів (зазвичай до 1 метра та 8 кілограмів).

Щука. Фото: Вікіпедія

В Україні щука є широко поширеною рибою, яка мешкає практично у всіх прісних водоймах, включаючи озера, річки та водосховища. А знайти її можна в прибережній зоні, серед водної рослинності, а також біля затонулих дерев та підводних валунів.

Щука. Фото: Вікіпедія

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Кривому Розі Дніпропетровської області рибалці вдалося зловити жереха, якого також називають білизною. Завдяки силі та обережності, ця риба вважається престижним трофеєм серед рибалок. Але в той же час вчені б’ють на сполох: в українських річках жерех стає дедалі рідкішим.