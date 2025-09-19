Справжній радянський шик: в Україні продаються рідкісні сережки часів СРСР (фото)

Такі речі з СРСР можуть стати окрасою будь-якої колекції

Розкішні сережки, про які мріяла кожна радянська жінка, продають в Україні. Прикраси-підвіски виготовлені із золота найвищої проби.

Відповідне оголошення опубліковано на популярному українському сайті купівлі-продажу. Власник хоче одержати за свій товар 22 500 грн.

Продавець запевняє, що це рідкісна колекційна модель, зроблена з якісного радянського золота 585 проби зірка.

Примітно, що в СРСР для ювелірних виробів офіційно використовувалася 583 проба, а проба 585, хоч і є міжнародним стандартом, практично не зустрічалася в радянській ювелірній продукції.

Сережки виготовлені у вигляді підвісок довжиною близько 6 см і оздоблені рослинним орнаментом. Усі деталі на ювелірних виробах рухливі.

Також в оголошенні йдеться, що їхня вага становить 6,14 г, а стан – ідеальний.

Якщо порівняти ціни та оплату праці 1980 року, за такі прикраси потрібно було викласти не найнижчу зарплату приблизно за 3 місяці.

Власник прикрас проживає у Львові, проте готовий відправити їх у будь-який куточок України за допомогою Нової пошти. ОЛХ доставка лише за попередньою домовленістю.

Золоті сережки СРСР з квітковим орнаментом

