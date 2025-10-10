І хрін, і сон тут ні до чого: як насправді утворилась назва славетного Херсону
Офіційно назву міста затвердили у 1778 році
Українські міста мають унікальні та досить автентичні назви, деяким з них не одне сторіччя. Як, до прикладу, південному місту Херсон.
"Телеграф" розповість, чому це місто має таку назву, а також як вона звучала раніше. Зауважимо, що дехто вважає, що Херсон складається з двох слів, одне з яких лайка — "хєр" та "сон". Однак насправді походження назви набагато глибше.
Назва Херсон має давньогрецьке походження й пов’язана з античним містом Херсонес Таврійський. Воно існувало біля сучасного Севастополя. Назвала Херсон саме так Катерина ІІ у 1778 році. За її наказом на місці старої турецької фортеці Олешки почали будувати нове місто і фортецю. Тоді архітектор Іван Старов запропонував назвати місто Херсон — "на згадку про давньогрецький Херсонес".
Назву міста затвердили та вважали, що вона є продовження давньої традиції грецької колонізації. Відомо, що слово "Херсонес" грецькою (Χερσόνησος) означає "півострів". А "Херсон" — це скорочена форма тієї ж назви. Цікаво, що у руських літописах місто іноді називали Корсунем, проте таку назву йому не дали.
Зауважимо, що на мапах, створених до 1778 року, місто мало назву Біліховичі, Більховичі або Білховісся, Вільховісся. Окрім того, у "Літописі руському" під 1084 роком ця місцевість згадується під назвою Олешшя. Тодішні жителі займалися рибальством і торгівлею, а поселення було портом-воротами княжої Русі.
