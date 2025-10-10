І хрін, і сон тут ні до чого: як насправді утворилась назва славетного Херсону

Офіційно назву міста затвердили у 1778 році

Українські міста мають унікальні та досить автентичні назви, деяким з них не одне сторіччя. Як, до прикладу, південному місту Херсон.

"Телеграф" розповість, чому це місто має таку назву, а також як вона звучала раніше. Зауважимо, що дехто вважає, що Херсон складається з двох слів, одне з яких лайка — "хєр" та "сон". Однак насправді походження назви набагато глибше.

Назва Херсон має давньогрецьке походження й пов’язана з античним містом Херсонес Таврійський. Воно існувало біля сучасного Севастополя. Назвала Херсон саме так Катерина ІІ у 1778 році. За її наказом на місці старої турецької фортеці Олешки почали будувати нове місто і фортецю. Тоді архітектор Іван Старов запропонував назвати місто Херсон — "на згадку про давньогрецький Херсонес".

Чому Херсон має таку назву

Назву міста затвердили та вважали, що вона є продовження давньої традиції грецької колонізації. Відомо, що слово "Херсонес" грецькою (Χερσόνησος) означає "півострів". А "Херсон" — це скорочена форма тієї ж назви. Цікаво, що у руських літописах місто іноді називали Корсунем, проте таку назву йому не дали.

Херсон

Зауважимо, що на мапах, створених до 1778 року, місто мало назву Біліховичі, Більховичі або Білховісся, Вільховісся. Окрім того, у "Літописі руському" під 1084 роком ця місцевість згадується під назвою Олешшя. Тодішні жителі займалися рибальством і торгівлею, а поселення було портом-воротами княжої Русі.

