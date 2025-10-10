И хрен, и сон здесь ни при чем: как на самом деле образовалось название знаменитого Херсона

Официально название города утвердили в 1778 году

Украинские города имеют уникальные и довольно интересные названия, некоторым из них не одно столетие. Как, например, южному городу Херсон.

"Телеграф" расскажет, почему этот город имеет такое название, а также как оно звучало раньше. Заметим, что некоторые считают, что Херсон состоит из двух слов, одно из которых ругательство — "хер" и "сон". Однако на самом деле происхождение названия гораздо глубже.

Название Херсон имеет древнегреческое происхождение и связано с античным городом Херсонес Таврический. Оно было возле современного Севастополя. Назвала Херсон именно так Екатерина II в 1778 году. По ее приказу на месте старой турецкой крепости Олешки начали строить новый город и крепость. Тогда архитектор Иван Старов предложил назвать город Херсон — "в память о древнегреческом Херсонесе".

Почему Херсон имеет такое название

Название города утвердили и считали, что оно является продолжением древней традиции греческой колонизации. Известно, что слово "Херсонес" на греческом (Χερσόνησος) означает "полуостров". А "Херсон" — это сокращенная форма того же названия. Интересно, что в русских летописях город иногда называли Корсунем, однако такого названия ему не дали.

Херсон

Заметим, что на картах, созданных до 1778 года, город назывался Белиховичи, Бельховичи или Белховись, Ольховись. Кроме того, в "Летописи русском" под 1084 годом эта местность упоминается под названием Олешья. Тогдашние обитатели занимались рыболовством и торговлей, а поселение было портом-воротами княжеской Руси.

