На Дніпропетровщині "страшне нашестя" комах-канібалів. Чи загрожують вони людині (фото)

Великі комахи живуть серед рослинності

У Дніпропетровській області масово помічають богомолів. Житель Кам'янського показав свіже фото великих комах, а влітку богомолів бачили у багатьох областях.

Фото богомолів, зняте 9 жовтня, житель Дніпропетровщини показав у Facebook-групі "Комахи України". Великі комахи сиділи на його руці.

Страшне нашестя закавказьких богомолів на Дніпропетровщині … Розміри деяких особин вражають, — підписав кадри чоловік

Богомоли на руці чоловіка

У порівнянні з долонею, видно, які вони великі

У коментарях підтвердили, що богомолів зараз дійсно багато у Дніпропетровській області. Коментатори зазначили, що "нашестя" богомолів — це добре, адже вони знищують шкідників врожаю. Жителі інших регіонів навіть просять надіслати їм пару богомолів на розвід. Ось деякі з коментарів:

Хай буде таке нашестя по всіх регіонах. Богомоли то захисники наших садів

Супер. Богомоли знищують шкідників урожаю. Вони не небезпечні нічим людині

Можна мені парочку? ну парочку … головне щоб малеча була

Відправте в Вінницю парочку штук

Богомол закавказький — що про нього відомо

Богомол закавказький (Mantis religiosa caucasica) — це підвид звичайного богомола родом з Кавказу, Закавказзя та прилеглих регіонів. Як і всі богомоли, він є хижаком, що чекає на здобич у засідці та хапає її своїми довгими передніми лапами.

Богомол зі здобиччю

Буває зелених та коричневих відтінків, які допомагають богомолу маскуватися серед рослинності. Комаха знищує шкідників та відіграє важливу роль у місцевих екосистемах. Самки богомола закавказького, як і інших богомолів, іноді після спарювання можуть з'їдати свого партнера.

Чи кусає богомол людей

Богомоли не кусають людей, вони полюють виключно на комах. В них немає ані потужних щелеп, ані отрути, щоб серйозно травмувати людину. Втім, якщо богомола налякати, взявши в руки, він може спробувати захиститися, схопивши палець своїми передніми хапальними лапами (якщо сплутає його з гілкою або здобиччю). Людина в цьому випадку відчує лише легке пощипування, яке абсолютно нешкідливе.

