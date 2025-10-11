Рус

На Дніпропетровщині "страшне нашестя" комах-канібалів. Чи загрожують вони людині (фото)

Олена Руденко
Комаха масово з'явилася восени Новина оновлена 11 жовтня 2025, 07:51
Комаха масово з'явилася восени. Фото Колаж "Телеграф"

Великі комахи живуть серед рослинності

У Дніпропетровській області масово помічають богомолів. Житель Кам'янського показав свіже фото великих комах, а влітку богомолів бачили у багатьох областях.

Фото богомолів, зняте 9 жовтня, житель Дніпропетровщини показав у Facebook-групі "Комахи України". Великі комахи сиділи на його руці.

Страшне нашестя закавказьких богомолів на Дніпропетровщині … Розміри деяких особин вражають, — підписав кадри чоловік

Богомоли
Богомоли на руці чоловіка
Чоловік тримає на руці богомолів
У порівнянні з долонею, видно, які вони великі

У коментарях підтвердили, що богомолів зараз дійсно багато у Дніпропетровській області. Коментатори зазначили, що "нашестя" богомолів — це добре, адже вони знищують шкідників врожаю. Жителі інших регіонів навіть просять надіслати їм пару богомолів на розвід. Ось деякі з коментарів:

  • Хай буде таке нашестя по всіх регіонах. Богомоли то захисники наших садів
  • Супер. Богомоли знищують шкідників урожаю. Вони не небезпечні нічим людині
  • Можна мені парочку? ну парочку … головне щоб малеча була
  • Відправте в Вінницю парочку штук

Богомол закавказький — що про нього відомо

Богомол закавказький (Mantis religiosa caucasica) — це підвид звичайного богомола родом з Кавказу, Закавказзя та прилеглих регіонів. Як і всі богомоли, він є хижаком, що чекає на здобич у засідці та хапає її своїми довгими передніми лапами.

Богомол впіймав осу
Богомол зі здобиччю

Буває зелених та коричневих відтінків, які допомагають богомолу маскуватися серед рослинності. Комаха знищує шкідників та відіграє важливу роль у місцевих екосистемах. Самки богомола закавказького, як і інших богомолів, іноді після спарювання можуть з'їдати свого партнера.

Чи кусає богомол людей

Богомоли не кусають людей, вони полюють виключно на комах. В них немає ані потужних щелеп, ані отрути, щоб серйозно травмувати людину. Втім, якщо богомола налякати, взявши в руки, він може спробувати захиститися, схопивши палець своїми передніми хапальними лапами (якщо сплутає його з гілкою або здобиччю). Людина в цьому випадку відчує лише легке пощипування, яке абсолютно нешкідливе.

Як розповідав "Телеграф", у Херсоні помітили богомола, що "курить". Комаха "позувала" з сигаретою.

