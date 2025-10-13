Одного з них народила сурогатна мати: що відомо про дітей Ірини Білик і де вони зараз
Уперше Білик стала мамою у 1999 році
Відома українська співачка Ірина Білик, яка зробила чимало пластичних операцій, є мамою двох синів — Гліба і Табріза.
Що треба знати:
- Ірина Білик має синів з різницею у віці 16 років
- Одного з них народила їй сурогатна мати
- Співачка рідко говорить про своїх дітей
"Телеграф" вирішив з'ясувати, чим займаються діти співачки, і де вони перебувають зараз.
Що відомо про дітей Ірини Білик
У 1998 році артистка вийшла заміж за манекенника Андрія Оверчука. Через рік у них народився син Гліб. У 2002 році Білик і Оверчук розлучилися. Зараз хлопцю 26 років. Він має довге темне волосся та високий зріст, а також татуювання.
Гліб займається музикою у жанрі року. Він є учасником гурту, де грає на барабанах або гітарі. Старший син Білик зустрічається з дівчиною на ім'я Карла.
Зараз Гліб живе в Іспанії. Хлопець відвідує заходи на підтримку України та поширює збори на допомогу ЗСУ. Наприклад, він брав участь у мітингу в Барселоні, присвяченому 1000 дням з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Другий син Білик з'явився у її шлюбі з азербайджанським продюсером і фотографом Асланом Ахмадовим. Його народила сурогатна мати. Хлопчика назвали Табрізом. З батьком другого сина виконавиця розлучилась у 2021 році.
Зараз молодшому сину Білик 10 років. До початку повномасштабної війни співачка періодично показувала Табріза, але зараз робить це нечасто. Хоча у вересні 2025 року Ірина поширила фото сина із парку розваг "Діснейленд" у Франції. Вона загадково поцікавилась у шанувальників, що вони думають про батьківство: "Хто має більше прав на виховання дітей — мама чи тато?".
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про брата Ірини Білик. Він помер у серпні 2025 року.