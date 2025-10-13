Одного з них народила сурогатна мати: що відомо про дітей Ірини Білик і де вони зараз

Уперше Білик стала мамою у 1999 році

Відома українська співачка Ірина Білик, яка зробила чимало пластичних операцій, є мамою двох синів — Гліба і Табріза.

Що треба знати:

Ірина Білик має синів з різницею у віці 16 років

Одного з них народила їй сурогатна мати

Співачка рідко говорить про своїх дітей

"Телеграф" вирішив з'ясувати, чим займаються діти співачки, і де вони перебувають зараз.

Що відомо про дітей Ірини Білик

У 1998 році артистка вийшла заміж за манекенника Андрія Оверчука. Через рік у них народився син Гліб. У 2002 році Білик і Оверчук розлучилися. Зараз хлопцю 26 років. Він має довге темне волосся та високий зріст, а також татуювання.

Білик і Оверчук, фото з її особистого архіву

Білик і син Гліб, фото з мережі

Гліб займається музикою у жанрі року. Він є учасником гурту, де грає на барабанах або гітарі. Старший син Білик зустрічається з дівчиною на ім'я Карла.

Син Білик займається музикою (зліва на фото), світлина з його сторінки в інстаграмі

Гліб з дівчиною, фото з його сторінки в інстаграмі

Карла, дівчина сина Білик, фото з його сторінки в інстаграмі

Зараз Гліб живе в Іспанії. Хлопець відвідує заходи на підтримку України та поширює збори на допомогу ЗСУ. Наприклад, він брав участь у мітингу в Барселоні, присвяченому 1000 дням з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Син Білик ходить на акції на підтримку України, фото з його сторінки в інстаграмі

Другий син Білик з'явився у її шлюбі з азербайджанським продюсером і фотографом Асланом Ахмадовим. Його народила сурогатна мати. Хлопчика назвали Табрізом. З батьком другого сина виконавиця розлучилась у 2021 році.

Білик з Ахмадовим, фото з пресслужби співачки

Білик з Ахмадовим і молодшим сином, фото з мережі

Зараз молодшому сину Білик 10 років. До початку повномасштабної війни співачка періодично показувала Табріза, але зараз робить це нечасто. Хоча у вересні 2025 року Ірина поширила фото сина із парку розваг "Діснейленд" у Франції. Вона загадково поцікавилась у шанувальників, що вони думають про батьківство: "Хто має більше прав на виховання дітей — мама чи тато?".

Білик з сином Табрізом, фото з мережі

Син Білик схожий на батька, фото зі сторінки співачки в інстаграмі

Табріз у "Діснейленді", фото зі сторінки співачки в інстаграмі

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про брата Ірини Білик. Він помер у серпні 2025 року.