Одного из них родила суррогатная мать: что известно о детях Ирины Билык и где они сейчас
Впервые Билык стала мамой в 1999 году
Известная украинская певица Ирина Билык, которая сделала немало пластических операций, является мамой двух сыновей — Глеба и Табриза.
Что нужно знать:
- У Ирины Билык есть сыновья с разницей в возрасте 16 лет
- Одного из них родила ей суррогатная мать
- Певица редко говорит о своих детях
"Телеграф" решил выяснить, чем занимаются дети певицы, и где они сейчас.
Что известно о детях Ирины Билык
В 1998 году артистка вышла замуж за манекенщика Андрея Оверчука. Через год у них родился сын Глеб. В 2002 году Билык и Оверчук развелись. Сейчас парню 26 лет. У него длинные темные волосы и высокий рост, а также есть татуировки.
Глеб занимается музыкой в жанре рока. Он является участником группы, где играет на барабанах или гитаре. Старший сын Билык встречается с девушкой по имени Карла.
В настоящее время Глеб живет в Испании. Парень посещает мероприятия в поддержку Украины и распространяет сборы средств в помощь ВСУ. К примеру, он принимал участие в митинге в Барселоне, посвященном 1000 дням с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Второй сын Билык появился в ее браке с азербайджанским продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым. Его родила суррогатная мать. Мальчика назвали Табризом. С отцом второго сына исполнительница развелась в 2021 году.
Сейчас младшему сыну Билык 10 лет. До начала полномасштабной войны певица периодически показывала Табриза, но сейчас делает это нечасто. Хотя в сентябре 2025 года Ирина распространила фотографии сына из парка развлечений "Диснейленд" во Франции. Она загадочно поинтересовалась у поклонников, что они думают об отцовстве: "Кто имеет больше прав на воспитание детей — мама или папа?"
