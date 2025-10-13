Одного из них родила суррогатная мать: что известно о детях Ирины Билык и где они сейчас

Впервые Билык стала мамой в 1999 году

Известная украинская певица Ирина Билык, которая сделала немало пластических операций, является мамой двух сыновей — Глеба и Табриза.

Что нужно знать:

У Ирины Билык есть сыновья с разницей в возрасте 16 лет

Одного из них родила ей суррогатная мать

Певица редко говорит о своих детях

"Телеграф" решил выяснить, чем занимаются дети певицы, и где они сейчас.

Что известно о детях Ирины Билык

В 1998 году артистка вышла замуж за манекенщика Андрея Оверчука. Через год у них родился сын Глеб. В 2002 году Билык и Оверчук развелись. Сейчас парню 26 лет. У него длинные темные волосы и высокий рост, а также есть татуировки.

Билык и Оверчук, фото из ее личного архива

Билык и сын Глеб, фото из сети

Глеб занимается музыкой в жанре рока. Он является участником группы, где играет на барабанах или гитаре. Старший сын Билык встречается с девушкой по имени Карла.

Сын Билык занимается музыкой (слева на фото), фотография с его страницы в инстаграме

Глеб с девушкой, фото с его страницы в инстаграме

Карла, девушка сына Билык, фото с его страницы в инстаграме

В настоящее время Глеб живет в Испании. Парень посещает мероприятия в поддержку Украины и распространяет сборы средств в помощь ВСУ. К примеру, он принимал участие в митинге в Барселоне, посвященном 1000 дням с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Сын Билык ходит на акции в поддержку Украины, фото с его страницы в инстаграме

Второй сын Билык появился в ее браке с азербайджанским продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым. Его родила суррогатная мать. Мальчика назвали Табризом. С отцом второго сына исполнительница развелась в 2021 году.

Билык с Ахмадовым, фото из пресс-службы певицы

Билык с Ахмадовым и младшим сыном, фото из сети

Сейчас младшему сыну Билык 10 лет. До начала полномасштабной войны певица периодически показывала Табриза, но сейчас делает это нечасто. Хотя в сентябре 2025 года Ирина распространила фотографии сына из парка развлечений "Диснейленд" во Франции. Она загадочно поинтересовалась у поклонников, что они думают об отцовстве: "Кто имеет больше прав на воспитание детей — мама или папа?"

Билык с сыном Табризом, фото из сети

Сын Билык похож на отца, фото со страницы певицы в инстаграме

Табриз в "Диснейленде", фото со страницы певицы в инстаграме

