Люди масово покинули свої домівки: що трапилось в селі на Прикарпатті (фото)

На курорті в Івано-Франківщині колись лікувалась письменниця Леся Українка

Серед Прикарпаття, неподалік українсько-румунського кордону, ховається село-привид Буркут — колишній курорт, який колись приваблював сотні відпочивальників своїми цілющими джерелами.

На півдні Верховинського району, серед гірських масивів Чивчинського та Гринявського хребтів, розташоване село Буркут — одне з найвіддаленіших поселень Прикарпаття. Серед відомих відпочивальників курорту була Леся Українка. "Телеграф" написав історію цього місця.

Будинок з меморіальною дошкою, де проживала Леся Українка

Два століття тому Буркут славився своїми цілющими джерелами. Тут працювали лікувальні садиби, де відпочивальники пили воду та приймали ванни з неї — вважалося, що мінерали діють навіть через шкіру. До початку Першої світової війни у Буркуті функціонував тенісний корт, а також військовий госпіталь, де джерельна вода допомагала пораненим. З тих часів залишилися лише старі обеліски та написи на військовому цвинтарі.

Проте стихія не раз ставала випробуванням для місцевих. У 2008 році сильна повінь змусила мешканців покинути домівки. Село оголосили небезпечним, і з того часу сюди ніхто не повернувся — Буркут став безлюдним.

