Люди масово покинули свої домівки: що трапилось в селі на Прикарпатті (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
На курорті в Івано-Франківщині колись лікувалась письменниця Леся Українка
Серед Прикарпаття, неподалік українсько-румунського кордону, ховається село-привид Буркут — колишній курорт, який колись приваблював сотні відпочивальників своїми цілющими джерелами.
На півдні Верховинського району, серед гірських масивів Чивчинського та Гринявського хребтів, розташоване село Буркут — одне з найвіддаленіших поселень Прикарпаття. Серед відомих відпочивальників курорту була Леся Українка. "Телеграф" написав історію цього місця.
Два століття тому Буркут славився своїми цілющими джерелами. Тут працювали лікувальні садиби, де відпочивальники пили воду та приймали ванни з неї — вважалося, що мінерали діють навіть через шкіру. До початку Першої світової війни у Буркуті функціонував тенісний корт, а також військовий госпіталь, де джерельна вода допомагала пораненим. З тих часів залишилися лише старі обеліски та написи на військовому цвинтарі.
Проте стихія не раз ставала випробуванням для місцевих. У 2008 році сильна повінь змусила мешканців покинути домівки. Село оголосили небезпечним, і з того часу сюди ніхто не повернувся — Буркут став безлюдним.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що приховують стіни палацу на Закарпатті. У підвалі цієї споруди була катівня та трибунал.